El emotivo discurso de Rita Maestre con el que apoya a Almeida contra el coronavirus

Más Madrid ha expresado este viernes su confianza en que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho todos los esfuerzos para dar respuesta a la pandemia y únicamente ha afeado la falta de pronunciamiento del regidor sobre la situación en las residencias y la ausencia de críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz adjunta de Más Madrid, Rita Maestre, ha señalado en el pleno extraordinario de Madrid la "confianza sincera" de su grupo en que el Gobierno se esfuerza para acabar la crisis cuanto antes, una actitud que creen que no hubiese tenido la oposición cuando ellos gobernaban.

La portavoz adjunta de Más Madrid ha agradecido el "esfuerzo visible"del alcalde por "no enrarecer el ambiente" y espera que se mantenga porque "nadie echa de menos el insulto".

Sin embargo, ha apuntado que mientras que Martínez-Almeida ha criticado al Gobierno de España, críticas que comparte, no ha hecho lo propio con la presidenta madrileña.

Madrid superara la crisis.



Lo haremos juntos y juntas.



Y trabajaremos con la mayor honestidad y compromiso para conseguirlo lo antes posible.



Discurso de @Rita_Maestrehttps://t.co/Xc1i775bQL — Más Madrid (@MasMadrid__) April 17, 2020

"El 74% se han muerto en residencias y no he oído nada, ¿es porque no tienes nada que decir? (...) ¿harías lo mismo si estuviese Gabilondo en la Comunidad de Madrid o si gobernase Manuela Carmena? Creo que no, que en este caso, a diferencia de lo demás, te comportas no como el alcalde Almeida sino como el militante del PP Almeida y no es positivo", ha afirmado la concejala de Más Madrid.

Tras las críticas del PSOE por la falta de equipos de protección, Maestre ha señalado que aunque es necesaria la autocrítica y no es tiempo de "medallas" cree que se han hecho todos los esfuerzos para conseguirlo.

Más Madrid también ha pedido aprender de los errores, como la falta de camas en UCI en Madrid y aprender la lección para "ver si en las próximas temporadas de lluvia no se nos cae el techo encima".

Maestre ha puesto en valor los esfuerzos para conseguir material, también para "que los niños no se alimenten de nuggets congelados", como a su juicio pretendía la Comunidad de Madrid y ha criticado la descoordinación en los distritos, el cierre de escuelas infantiles o que el Samur Social no llega a todas las peticiones de ayuda.

Más Madrid ha propuesto unos Pactos de Cibeles con un acuerdo no solo con los grupos municipales sino también con la sociedad civil (empresarios, sindicatos y tercer sector) que harán llegar por escrito al Gobierno municipal para "reconstruir Madrid".

Este grupo municipal pide respaldar a los comercios, mercados, impulsar la cultura, usar bandas de aparcamiento para dar más espacio a las terrazas para mantener distancias o una salida verde a esta crisis, además de asegurar la vivienda y de mejorar la desinfección de la ciudad.

También proponen que el Consistorio madrileño gestione la renta mínima vital y abogan como el resto de grupos por gastar el superávit, una postura que ya defendía en la anterior legislatura.