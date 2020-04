Coronavirus.- El Festival de les Arts s'ajorna de juny a octubre amb el cartell "pràcticament intacte"

"Hem de cuidar la salut primer per a poder gaudir d'aquesta cita tan especial que any rere any congrega tants amants de la música en directe en la Ciutat de les Arts i les Ciències", expressa l'organització en xarxes socials.

El divendres 2 d'octubre serà el torn de les actuacions de Leiva, Viva Suecia, Carlos Sadness, Manel, La Habitación Roja, Arnau Griso, Guitarricadelafuente, Tu otra bonita, The Parrots, Ginebras i Innmir.

Li prendran el testimoni en la vesprada-nit del dissabte 3 els grups John Newman, Amaral, Miss Cafeína, El Kanka, Fuel Fandango, Full, La La Love You, Mr.K & Ley DJ, Ciudad Jara, Veintiuno i Los Vinagres.

El cartell "segueix en peus" i l'equip de les Arts treballa per a oferir un festival "inoblidable", per primera vegada a la tardor. Els abonaments o entrades de dia serveixen per a la nova data sense necessitat de realitzar cap gestió.

"Vos esperem a tots a l'octubre per a celebrar junts el festival com només nosaltres sabem: cantant a plens pulmons, ballant sense parar, emocionant-nos, rient-nos i, sobretot, compartint aquests moments amb les persones que més estimem. Llarga vida a Les Arts!", conclou el missatge difós en xarxes.