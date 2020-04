CC.OO y UGT ven "insuficiente" el plan de choque del Gobierno y CEOE pide medidas "de mayor calado"

Esta es la primera valoración que han realizado sindicatos y CEOE-Cepyme solo unas horas después de que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) les haya presentado en la Comisión Permanente de Diálogo Social este plan de choque, que prevé movilizar unos 306 millones de euros de recursos presupuestarios de la comunidad para proteger y ayudar a ciudadanos y empresas en esta crisis del COVID e impulsar la actividad y recuperación económica.

Aunque tanto sindicatos como patronal reconocen que aún tienen que estudiar el documento y de reunirse de nuevo la próxima semana -hablan del lunes 20 para ese encuentro-, todos han coincidido en la necesidad de aplicar más medidas y, sobre todo UGT y CC.OO, han insistido en que deben consensuarse con los agentes sociales.

El presidente de la patronal cántabra (CEOE-Cepyme), Enrique Conde, entiende que "se trata de una serie de medidas de soporte de emergencia" a las que, sin embargo, deben seguirle "otras de carácter estructural y de mayor calado", ha explicado a Europa Press.

UGT Y CC.OO CREEN QUE MUCHAS PERSONAS QUEDAN FUERA DEL PLAN

Por su parte, UGT y CC.OO han coincidido, en sendos comunicados, en que este plan no llega a todas las personas que lo necesitan y señalan su "poco" o "escaso" contenido social.

El secretario general de CC.OO en Cantabria, Carlos Sánchez, han opinado que el plan "no prioriza" los objetivos que, a su juicio, son "fundamentales" en esta crisis: la sanidad y las personas.

Ha afirmado que se trata de un plan "poco social" que deja "colgados a ciertos colectivos", como, en su opinión, son las personas que se han visto en la necesidad de dejar sus trabajos para poder conciliar por el cierre de los centros educativos o por tener que atender a personas dependientes.

"Se trata de una propuesta descompensada, con poco apoyo a las personas, un documento confuso que no se centra en mejorar las condiciones de vida y ayudar a los colectivos más vulnerables, que son los principales objetivos que debieran regir la propuesta", ha aseverado Sánchez.

Para el sindicato, el Gobierno se centra en este plan en reestructurar algunos gastos ya previstos "sin concretar qué cosas dejan de hacerse para hacer otras más necesarias en atención a las prioridades sanitarias y sociales".

"Se reordenan algunas partidas de un presupuesto que la realidad ha desbordado con creces cuando hubiera sido necesario dar una vuelta completa a un Presupuesto que ya no es útil", ha opinado Sánchez, que ha señalado que, además, en el plan hay muchos puntos que tienen que ver con moratorias o aplazamientos para el pago de determinados tributos, algo que "no son inversiones" y que, a su juicio, "dejan en los huesos las propuestas sociales planteadas por CC.OO".

Y es que Sánchez ha criticado que las medidas sociales solo asciendan, según sus cálculos a los 10,5 millones de euros.

Sin embargo, aunque "disiente" de los contenidos del plan, sí ha reconocido el esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional para elaborarlo y ha celebrado que haya un "documento conjunto" de todo el Gobierno.

PIDEN CONSENSO

Sin embargo, CC.OO ha instado al Gobierno a continuar ahora el trabajo en el Marco de Diálogo Social para alcanzar "un acuerdo conjunto y disipar algunas dudas que han surgido y no se han explicado", como, según ha señalado, es si se trata de un primer paquete al que se acompañarán otros o abordar las oportunidades de financiación que pueden abrirse vía deuda.

Por su parte, UGT ha reprochado al Gobierno que no haya consensuado el plan con los agentes sociales y se haya presentado, a su juicio, "con premura y apenas unos minutos antes de la reunión, pese a la propia importancia del documento".

En su opinión, esto "confirma que el diálogo social no funciona en la región". Para UGT, el plan presentado se trata de un documento "exclusivamente gubernamental" que se presenta a sindicatos y empresas "sin más" y "sin muchas medidas sociales que podían haberse negociado y consensuado para alcanzar a más personas".

Y es que, aunque UGT valora las "buenas intenciones" del Gobierno y el carácter "integral" del plan, involucrando a todas las consejerías, sostiene que en el ámbito social "deja fuera a muchas personas, por lo que tiene notables carencias".

Además, y pese a que el Gobierno ha señalado que el plan "no es definitivo" y está abierto a las propuestas de los agentes sociales y los grupos parlamentarios, UGT considera que no hay apenas "margen de mejora porque no habrá más dotación presupuestaria".

Así, el sindicato ha señalado que los posibles cambios se remiten a una nueva reunión del diálogo social este lunes 20 de abril pero "sin apenas opciones de modificación y mejora".

Pese a considerar insuficiente el plan del Gobierno, tanto sindicatos como patronal han subrayado la necesidad de que las medidas se comiencen a aplicar de forma inmediata.

CEOE subraya que se debe ser "excepcionalmente ágil en la tramitación y en la concesión" de las ayudas que plantea el plan.

USO

Por su parte, USO, que no ha formado parte de la Comisión Permanente de Diálogo Social en la que el Gobierno ha dado a conocer a UGT, CCOO y CEOE el plan, también lo ha valorado.

Así, ha opinado que el plan "tiene aspectos positivos" porque incluye medidas destinadas a personas y colectivos que de manera inmediata necesitan ayuda para encarar las próximas semanas y meses, si bien considera que el documento del Ejecutivo es "voluntarista", "precipitado".

A su juicio, la "premura" del anuncio del plan, sin haberse consultado antes con sindicatos, empresarios y partidos políticos, responde a la necesidad del Ejecutivo PRC-PSOE de "recobrar la iniciativa tras las parálisis política sufrida durante las primeras semanas de la crisis sanitaria" y de "aparentar al menos que existe un rumbo y timonel".

Y es que este sindicato considera que "desde los primeros momentos de la crisis sanitaria y social el Gobierno cántabro se ha visto desbordado".

En cuanto al contenido del plan, considera que existen partidas económicas que son "claramente voluntaristas con un impacto social escasamente relevante" y, a su juicio, sirven de "mero atrezzo político".

Este sindicato considera que podría haberse realizado un plan económico integral que destine los recursos "de manera consensuada y efectiva".

Para USO, una muestra de la precipitación con que se ha abordado este plan económico es la "confusión" que, a su juicio, genera tanto su aplicación como sus objetivos. Para el sindicato, "lo que más urge" es garantizar que todos los trabajadores están dotados de las medidas de protección adecuadas, algo que, según dice, tanto en el ámbito público como privado, está todavía lejos de conseguirse.

Además, para USO, dado que el plan planteado tiene un impacto "considerable" en los Presupuestos de la región dado que se ha cifrado en 300 millones, cree que, además de informar a donde se van a asignar las nuevas partidas, tiene que explicar cuáles van a sufrir recortes y sus consecuencias.

"Las cuentas públicas para este ejercicio están desbordadas y con "parches" como este -como así ha denominado el presidente Revilla al nuevo plan económico- no se puede garantizar que los recursos públicos tengan la mejor utilidad y sobre todo nos conduzcan lo más rápido posible a la salida de la crisis", ha opinado USO.