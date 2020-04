Muere a los 40 años el 'youtuber' Steve Cash, autor de 'Talking Kitty Cat'

El youtuber Steve Cash ha muerto este jueves a los 40 años de edad, revela el portal TMZ.com.

Según TMZ, la muerte de Cash se debe a un suicidio producido por un disparo autoinfligido.

Cash, de 40 años, era el autor del canal 'Talking Kitty Cat', que cuenta con más de 2,4 millones de seguidores.

En su canal, Cash grababa historias humorísticas con sus gatos y él aportaba la voz.

La mujer de Cash, Celia DeCosta, escribió en Facebook que "he perdido a mi mejor amigo, mi compañero, mi amante, mi mentor, mi todo. Me duele compartir esto. Por favor, entendedlo, dadle tiempo a la familia para el duelo, pero sé que Steve ya no sufre daño".

El creador había compartido abiertamente sus problemas de salud, en concreto trastorno bipolar y depresión.

Durante una larga carrera como youtuber, Cash acumuló en sus vídeos más de 770 millones de visualizaciones.