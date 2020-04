Coronavirus.- Ribó, sobre si hi haurà Falles al juliol: "Les coses estan funcionant bé, però no tinc boles de cristall"

Així ho ha indicat, a preguntes dels mitjans, durant la seua compareixença després de la reunió extraordinària de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de València i de la comissió de seguiment del coronavirus, juntament amb els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo

Ribó ha remarcat que es va acordar "de manera molt clara amb el món faller" que la decisió sobre la celebració de Falles a l'estiu es prendria el 15 de juny. "No tenim una bola de cristall per a predir el que va passar al maig i juny, el 15 de juny es prendrà la decisió definitiva", ha subratllat, abans de referir-se a la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i de la desescalada del confinament.

Ribó ha incidit que queden "pràcticament dos mesos d'espera per a prendre una decisió", al mateix temps que ha opinat que a la Comunitat Valenciana "les coses no van malament". Ha destacat que el nivell de contagis en l'autonomia "està per sota de la mitat de la mitjana de tota Espanya". "Les coses estan funcionant bé, però això no vol dir què va a passar demà, no tinc boles de cristall", ha resolt.