Ibán Ramón aconsegueix un Or amb el cartell de València Capital Mundial del Disseny 2022 en els Graphis

En la seua selecció 'Posters Anual 2021' s'han colat un total de huit treballs valencians entre els quals destaca, amb la màxima distinció, el cartell dissenyat per Ibán Ramón, que suposa un joc tipogràfic amb la marca de la Capital, definint un sistema modular que empra les sigles del nom i que permet multitud d'adaptacions.

Juntament amb aquest Or, la segona adaptació del cartell, en gris -en lloc de groc-, també ha aconseguit una menció honorífica i ser seleccionat per a aquest llibre, un dels més preuats i demandats pel sector mundial del disseny gràfic.

A més, un total de huit cartells procedents de la Comunitat Valenciana -d'un total de 21 en tota Espanya- figuren en aquesta selecta llista que, en uns mesos, es publicarà en l'Anuari de l'editorial, i que és molt valorada per tota la professió, educació i sector del disseny.

En la llista de cartells premiats a tot el món també hi ha treballs guardonats d'estudis valencians com Yinsen, amb un altre dels Or i un Plata i l'estudi Creatias, que ha rebut una de les mencions d'honor.

Ibán Ramón, a més de l'Or pel cartell de València Capital Mundial del Disseny 2022, ha rebut quatre mencions d'honor per sengles cartells, com el de la Filmoteca d'Estiu i el de les festes patronals de Natzaret.

"Graphis és un bastió internacional de l'excel·lència del disseny i imatges visuals. Quan de jove viatjava a Londres comprava els anuaris de Graphis, ací eren més difícils d'aconseguir, aquests anuaris eren l'excel·lència mundial del disseny gràfic. Cada any, un selecte grup de dissenyadors escullen els seus favorits i la veritat, és tot un honor estar en la selecció i en el seu anuari, no amb un cartell, sinó amb un total de cinc, entre els quals es troben els dos realitzats per a València Capital Mundial del Disseny 2022", explica el dissenyador en un comunicat.

La revista Graphis va ser publicada per primera vegada l'any 1944 a Zuric (Suïssa). L'any 1952 es va presentar el primer Graphis Annual i, en eixe mateix any, va ser convidat a Alliance Graphique International. En els anys 80, la seu de Graphis va ser traslladada de Zuric a la ciutat de Nova York.

Els Anuaris es van redefinir i als habituals títols de Disseny i de Posters es van afegir els Graphis de Publicitat, Fotografia, Logos i Tipografia, entre d'altres.

Cada any un jurat internacional format per prestigiosos dissenyadors tria els destinataris dels trofeus i diplomes, els treballs dels quals seran publicats en l'anuari Graphis de cada especialitat.