PP de Álava critica la "falta de liderazgo" de Urtaran a la hora de luchar contra la pandemia

En un comunicado, Comerón ha afirmado que Urtaran "ha actuado como un delegado del Gobierno Vasco más que como el alcalde de Vitoria". "Esperaba más del alcalde de la ciudad. No ha sido proactivo, no ha actuado rápido y no ha tenido iniciativa. Le ha faltado liderazgo", ha criticado.

El PP cree que como alcalde, "tendría que haber tomado medidas con más rapidez y contundencia", ya que Vitoria ha sido "uno de los focos principales de este virus".

También ha criticado que "no ha sido proactivo poniendo en marcha medidas económicas" y ha reiterado el ofrecimiento del PP para alcanzar un "gran Pacto Económico por Vitoria", con el objetivo de "reforzar la actividad económica, proteger el empleo y sostener al comercio, la hostelería y a los autónomos".

Comerón también cree que el Gobierno de PNV y PSOE "van tarde a lahora de repensar el Presupuesto municipal para priorizar lo realmente importante: la lucha contra el Covid-19 y salir de la crisis".

Además, ha pedido información "real" de la caída de ingresos en el Ayuntamiento. "Otros ayuntamientos más pequeños ya han tomando medidas económicas importantes y aquí no", ha insistido.

La portavoz del PP también ha reprochado la "falta de proactividad" de Urtaran para "poner en marcha test masivos para proteger a los trabajadores del Ayuntamiento". "El alcalde se ciñó a que los protocolos no se lo exigían y no fue más allá, como sí fueron otros alcaldes de otras ciudades", ha indicado.

Para el PP, Urtaran "también actuó tarde en los refuerzos delimpieza para la desinfección" de la ciudad y ha criticado que "no tomó la decisión de cerrar parques infantiles, ni zonas verdes, ni bares, sino que estos cerraron ellos mismos por responsabilidad". "Hemos estado ante un alcalde que ha puesto al partido por delante de los intereses de Vitoria", ha concluido.