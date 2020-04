Regreso a los 90: vuelven los Tamatgochi, esta vez en versión ‘Evangelion’

A finales de los 90 se convirtieron en compañía inseparable de millones de niños y niñas. Era su mascota, digital, pero mascota, al fin y al cabo. En 2019, los Tamagotchi intentaron volver, incluso tienen una cuenta de Instagram. Ahora lo hacen de nuevo para recuperar la fama perdida.

Y lo hacen, gracias a Bandai, de la mano del, probablemente, anime más famoso de la historia: ‘Neon Genesis Evangelion’. La popularísima serie de animación japonesa, cuyo primer episodio se estrenó en 1995, también ha marcado a una generación y sus personajes han protagonizado libros, videojuegos, películas y manga. Si los quieres conocer a fondo, Netflix tiene todos los episodios y sus películas.

Cría a 20 ángeles con los Tamagotchi de ‘Evangelion’

Ahora dan un paso más formando los ‘Evatchi’, mezcla de ‘Evangelion’ y Tamagotchi. Habrá tres modelos, morado, rojo y blanco, que representan al EVA-00, pilotado por Children Rei Ayanami; el EVA-01, con Shinji Ikari a los mandos, y el EVA-02, dirigido por Asuka Langley Sohryu.

En cada Tamagotchi se podrán criar a 20 ángeles, los malos de la serie –que dentro de un Tamagotchi parecen indefensos y acariciables seres–. Al comienzo serán un huevo y su amo o ama tendrá que alimentarlos y cuidarlos para que crezcan. Será posible, además, controlar el LCL, que es un fluido anaranjado y traslúcido usado en el enlace mental entre el EVA y su piloto.

Por si fuera poco, también se incluyen juegos de habilidad, por ejemplo, uno en el que se les entrena para eludir la lanza de Longinus, un artefacto de gran poder y única arma capaz de penetrar sin esfuerzo un Campo Anti Tanque –AT–.

De momento, los ‘Evatchi’ sólo estarán a la venta en Japón, por un precio de 2.530 yenes (unos 21,65 euros). Su lanzamiento tendrá lugar el próximo 13 de junio, el mismo mes en el que se estrenará ‘Evangelion: 3.0+1.0’ (Shin Evangelion Gekijō-ban: II), la última película de la tetralogía ‘Rebuild of Evangelion’, basada en ‘Neon Genesis Evangelion’.

Los Tamagotchi originales, la mascota de una generación

Cuando los teléfonos móviles eran sólo un esbozo borroso de lo que son hoy y las consolas no hacían sospechar que llegarían a ser ni su sombra, la compañía japonesa Bandai tuvo una gran idea. Creo unos pequeños dispositivos, con forma de huevo, y con una pantalla en la que vivía una mascota virtual. Quienes no vivieran aquello tendrán problemas para entender el porqué de su rotundísimo éxito.

Pero llegó. Y de qué manera. En los colegios había que exigir que se guardaran, o, directamente, que no se llevaran a clase. En las casas, el perro y el gato pasaron a un segundo plano y no había parque en el que los más pequeños no estuvieran pendientes de su mascota o llorando desconsoladamente por su pérdida. Entre 1997 y 1998 vivieron su época de mayor apogeo, pero se fueron apagando con la llegada del segundo milenio.

Ahora regresan –después de su intento de 2019–, en un momento de avances digitales impensables hace un par de décadas. ¿Tendrán el mismo éxito?