CCOO y UGT reprochan a Espadas que "no haya contado" con los sindicatos para el borrador del Plan Turístico

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, han expresado mediante una carta remitida al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, su "rechazo" a que el modelo de turismo municipal, potenciado por el propio Consistorio como principal motor económico de la ciudad, cuente únicamente con el acuerdo y las aportaciones de los empresarios, "especialmente en un momento tan delicado como el de esta crisis del coronavirus, en el que se necesita el consenso de todos los agentes sociales para afrontarla con garantías".

Tanto CCOO de Sevilla como UGT Sevilla muestran su preocupación por la "especial incidencia que tendrá la crisis económica derivada de la sanitaria en un territorio con características y tejido productivo específicos basados en el sector turístico y servicios mayoritarios, que sufre una desindustrialización crónica y una alta dependencia de demanda externa, entre otros males endémicos".

En este sentido, ambos sindicatos apuestan por la creación de una mesa de diálogo social tripartita en la que, junto al Gobierno municipal y la CES, se alcance el consenso necesario en torno a las principales medidas a tomar para facilitar la reactivación económica y social de la ciudad.

"No cabe, a nuestro juicio, abordar la salida a esta crisis con métodos que excluyan a ninguna de las partes implicadas. No es de recibo que el Ayuntamiento solo mire hacia un lado para tomar decisiones que afectan a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras sevillanos", señalan UGT Sevilla y CCOO de Sevilla, que no comparten y muestran su extrañeza "por el anuncio de constitución de un consejo asesor de Contursa con la exclusiva participación de miembros de la Cámara de Comercio y CES".

"Estas decisiones ayudan poco a analizar el devenir de un sector en el que la incidencia de la pandemia será más duradera y grave que en otros, y en el que las personas que trabajan habitualmente en el mismo van a sufrir un perjuicio enorme mientras dure la suspensión de actividades debido a la sistemática contratación fraudulenta que sufren", advierten CCOO de Sevilla y UGT Sevilla, que instan al alcalde a "reconsiderar esa decisión para no repetir modelos caducos que creíamos superados con la disolución del Consorcio de Turismo de Sevilla".