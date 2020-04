Cristina Pedroche prefiere su pelo al natural durante la cuarentena: "¡Se vienen rizos!"

Cristina Pedroche está pasando una cuarentena llena de altibajos. A primeros de mes le llegaba la triste noticia de que había fallecido su abuela, de la cual no pudo despedirse como hubiese querido y, poco tiempo después, quizá para centrarse en el trabajo, anunciaba nuevo proyecto.

Se trata de The Mirror, un programa de entrevistas en Instagram en el que hará deporte con los invitados, tal y como ella anunció a sus algo más de 2.600.000 seguidores y que comenzará a emitirse en su canal de la misma red social el próximo día 21 a las 18.00h.

Entre medias, la madrileña no está dejando a sus fans sin material del que hablar, ni mucho menos, porque si no está haciendo yoga y enseñando, de paso, cómo hacerlo o probando la comida de su marido, Dabiz Muñoz, con un look "de maruja" como decían sus followers, de bata y moño, está recordando épocas pretéritas o subiendo stories.

Y precisamente en una de las últimas ella misma ha llegado a la conclusión de que esto de mantenerse su característico pelo liso cuando nadie la está viendo más que por una pantalla (amén de su marido, que de todas formas la quiere se peine como se peine) es un poco inane.

Así que para no atosigarlo y ahogarlo, está siguiendo algunos consejos de belleza y dejando ver estos días su pelo al natural. Id est, rizado. Ni siquiera estamos hablando de las ondas con las que alguna vez ha aparecido, sino rizado de verdad.

Cristina Pedroche, mostrando sus rizos. Instagram Cristina Pedroche / Divinity

"¡Se vienen rizos!", anunciaba la presentadora y colaboradora de El Hormiguero en un vídeo en formato selfi que se había grabado para mostrar el efecto que tiene su melena nada más salir de la ducha.

Normalmente, quien la sigue en redes, está bien que estos días opta por recogérselo en una coleta o moño para hacer deporte y, aunque se pueden ver algunos pelos sueltos, la vallecana no es tanto de melena al viento. Eso sí, el otro día, como hizo partícipes a sus fans, le hizo ilusión "ponerse guapa para cenar".