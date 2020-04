Oltra proposa que les CA contribuïsquen a l'ingrés mínim vital en funció de la seua "sensibilitat social"

És una postura que ha traslladat personalment als dos ministeris competents (Seguretat Social i Polítiques Socials) perquè siga un ingrés consensuat i compatible amb línies com la 'Renda valenciana d'inclusió', segons ha exposat la també portaveu en la roda de premsa després del ple del Consell.

Oltra ha assegurat que li "encantaria" saber si serà un ingrés compatible amb les rendes de cada CA, doncs encara desconeixen "com serà ni com es tramitarà". "Esperem que, siga el que siga que vaja a ser açò, estiga consensuat amb les comunitats", ha subratllat.

Per tant, ha posat l'accent que "és absolutament necessari que la proposta del Govern haja d'estar en un paper, escrita", recordant que totes les comunitats tenen lleis de rendes mínimes i que l'Estatut d'Autonomia diu que és una competència autonòmica.

Açò suposa per a Oltra que el Govern hauria de fixar un nivell mínim per a tota Espanya que permeta "evitar diferències" entre CA i que els fons addicionals isquen dels govern autonòmics. "Un sistema similar al 50-50 dels fons per a dependència però pagant, perquè a la Comunitat Valenciana solament arriba el 12%", ha incidit.

Açò sí, els diners que aporte cada territori "dependrà de cada govern i de la seua sensibilitat social", ha remarcat la també coportaveu de Compromís "a l'espera de veure com es materialitza" el projecte que el Govern PSOE-Unides Podem espera tindre llest al maig.

AUGMENT DE LA RENDA VALENCIANA

Respecte a la 'Renda valenciana d'inclusió', la Generalitat ha "injectat" aquest divendres 18 milions d'euros per a equiparar-la a les últimes pujades del salari mínim i facilitar la seua tramitació ràpida davant l'emergència social derivada del coronavirus. Oltra ha assegurat que anirà ampliant-se en pròximes setmanes, amb una dotació superior prevista per a ser aprovada en el pròxim ple.