El presentador David Cantero arremete contra los políticos: "Basta de ceguera ideológica, sandeces y mezquindades"

El presentador de Informativos Telecinco David Cantero ha difundido en su cuenta de Instagram un duro mensaje en el que arremete contra los políticos por la gestión de la crisis del coronavirus, así como con la gente que no respeta el confinamiento.

El periodista aprovechó para recomendar el relato de su compañero David Tejera sobre cómo pasó la enfermerdad: "Se lo recomiendo a toda esa gentuza que no se toma en serio este drama inmenso, que se creen invulnerables y superiores a los demás (no lo harán, no lo leerán, sólo leen y oyen lo que les gusta escuchar si es que alguna vez se aventuran a leer, o saben hacerlo)", dice.

"Y mientras todo esto sucede tenemos que seguir soportando las obscenidades que se escupen unos y otros, los absurdos reproches que se intercambian sin pudor, la inquina, los insultos y las idioteces que se lanzan los que, ahora más que nunca, ¡como nunca!, deberían estar absolutamente unidos en esta batalla titánica frente a una amenaza terrorífica e invisible...", añade.

"Hoy ya van 19.130 muertos, más o menos, porque ni en eso existen las certezas. Más, serán muchísimos más... ¿Sabéis lo que necesita este país con urgencia? Mucho más respeto, mucho más silencio, más sentido del duelo y del luto que merecen tantas víctimas, muchísimo más civismo, muchísima más humanidad, más humildad, más solidaridad emocional, verdadera empatía, menos 'memes' y cachondeo, mas información rigurosa, más inteligencia, ¡que todos nos tomemos realmente en serio de una vez esta brutal pesadilla!", escribe el periodista.

Cantero también tiene palabras contra los políticos: "¡Basta de discusiones estériles, basta de palabras vacías, basta de griterío de barra de bar, basta de bulos y mentiras interesadas, de conspiraciones falaces, basta de perder el tiempo en rencillas y memeces y de hacérselo perder a los únicos que nos pueden salvar, basta de sandeces y mezquindades, de ceguera ideológica! Ni izquierda ni centro ni derecha, ni gobierno ni oposición...", dice.

"¡Ahora mismo sólo hay una realidad, un solo objetivo, un solo enemigo, una sola diana a la que apuntar: la que nos lleve a frenar la muerte, la enfermedad y la miseria que tenemos encima poniendo todos los medios, todo el empeño y todos unidos, todos a una! ¿Es tan complicado de entender?", concluye el periodista.