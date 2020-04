Coronavirus.-Fiscalia obri diligències en huit residències de la Comunitat Valenciana per a controlar ancians i material

20M EP

La Fiscalia ha obert diligències preprocessals civils en huit residències de la Comunitat Valenciana -tres en la província de València, altres tres en la d'Alacant i dos en la de Castelló- per a fer un seguiment dels malalts i dels treballadors, així com del material del que disposen o que necessiten per a fer front a la pandèmia de la Covid-19.