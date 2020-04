Coronavirus.- Barceló diu que amb el nou sistema de notificació no variaran les dades però es donaran amb més detall

Barceló, en la roda de premsa d'evolució diària per a informar de la pandèmia, s'ha referit així a la nova ordre de Govern publicada aquest divendres pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual obliga les comunitats autònomes a comunicar els casos morts amb infecció pel nou coronavirus, independentment del lloc de la defunció, així com sobre tots els casos confirmats mitjançant PCR o test ràpid, aquells que han presentat símptomes o que són asimptomàtics en el moment de la prova, així com del total de casos confirmats de coronavirus en professionals sanitaris, entre altres dades.

Sobre aquest tema, ha comentat que el Ministeri de Sanitat sol·licita a partir d'ara "major desglossament de les dades que acumulem", però ha assegurat que en el cas de la Comunitat Valenciana "no variarà la quantitat, que és la mateixa, però l'oferirem de forma més detallada". En eixe sentit, s'ha compromès a proporcionar també a la ciutadania la informació amb aquest nou sistema quan la traslladen al Ministeri.

Barceló ha explicat que segons el protocol solament s'han de confirmar-los casos confirmats mitjançant PCR o test ràpid amb independència del lloc defunció.

No obstant açò, ha destacat que a la Comunitat Valenciana ja anava "més enllà" perquè ja es comptabilitzaven en les estadístiques de morts de coronavirus als residents morts amb símptomes o que vivien en residències considerades Covid-19 encara que no se'ls haguera practicat una prova. No obstant açò, ha aclarit que en les residències amb contagis se'ls realitza els test tant a residents com a treballadors encara que estiguen asimptomàtics.

Respecte a les persones que moren en els seus domicilis, ha recordat que la Conselleria de Sanitat va sol·licitar aquest dimecres al Ministeri de Justícia que li facilite la dada de certificació de defuncions des del passat 1 de març fins a l'actualitat amb la finalitat d'analitzar els casos sospitosos però als quals no se'ls han fet proves.