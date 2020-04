Coronavirus.- La Generalitat declara aquest diumenge dia de dol oficial i convoca 3 minuts de silenci des dels balcons

Així ho ha anunciat la portaveu i vicepresidenta, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual ha explicat que la declaració institucional aprovada en senyal de dol ha sigut consensuada amb tots els grups parlamentaris.

"La societat valenciana està commocionada pels greus efectes en la salut pública provocats per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, en el conjunt d'Espanya i en els països més colpejats per aquesta pandèmia global", assenyala el text.

Afig a més: "L'elevat nombre de víctimes que està deixant en la nostra terra ens ha situat en un escenari desconegut per a les actuals generacions. La reacció de la societat valenciana ha sigut admirable des del primer moment; és un exemple de responsabilitat, esforç i unitat. Des de les persones més exposades en la lluita contra el virus, com és el personal de la sanitat o dels servicis socials, fins als treballadors i les empreses que estan garantint el funcionament dels servicis públics essencials, cossos i forces de seguretat, servicis d'emergències, alimentació, neteja o farmàcies, entre d'altres".

La declaració posa en valor la ciutadania "ha complit el confinament domiciliari d'una manera immensament majoritària i està donant una lliçó de gratitud, serenitat i esperança eixint cada vesprada a aplaudir al balcó i mantenint viu l'Esperit de les Huit de la Vesprada".

En aquesta situació "la societat valenciana sent, amb profunda tristesa, el dolor i el patiment que està sembrant la pandèmia global", tant en les persones que han perdut la vida com en les qui estan lluitant per a superar la malaltia i en les famílies que han perdut els seus sers estimats "amb un final especialment difícil i de solitud per raons de seguretat sanitària".