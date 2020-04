Coronavirus.-Adelante insta a Espadas a que impulse un plan que reduzca la brecha digital entre los escolares

"Está en riesgo el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad, que tiene el dudoso honor de tener siete de los 15 barrios más pobres de España y donde se están produciendo situaciones dramáticas y desesperadas para muchas familias", ha asegurado, en un comunicado, la edil de esta formación Sandra Heredia.

La concejal de Adelante ha pedido a Espadas que ponga en marcha un programa específico para reducir la brecha y que facilite equipos tecnológicos y conexión para niños que no tienen garantizado esos derechos. "Ahora no se trata solo de una prioridad sino de una cuestión de la máxima urgencia, pues está en juego que podamos garantizar o no una educación digna a niños de nuestra ciudad", señala.

Heredia ha destacado que la actual situación de confinamiento manifiesta la "enorme" brecha digital que existe en Sevilla y que es consecuencia directa de las "enormes" desigualdades sociales. "Muchos menores no están teniendo siquiera la oportunidad de recibir una educación digna durante estas últimas semanas", ha añadido.

En opinión de la edil de Adelante, es la Consejería de Educación quien debería aportar recursos para resolver una situación que no es puntual y que requiere una respuesta urgente para que el alumnado tenga los recursos electrónicos necesarios para seguir las clases a través de las plataformas digitales. "Llevamos ya un mes de clases telemáticas y la solución no puede esperar ni un instante más", ha concluido Heredia.