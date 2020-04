Coronavirus.- Oltra nega fissures en el Botànic o "estridències" en la gestió de la pandèmia

20M EP

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha rebutjat aquest divendres les crítiques del PPCV que hi haja fissures en el si del govern valencià per la gestió de la pandèmia del coronavirus. "No hi ha hagut cap estridència", ha recalcat.