El Ayuntamiento de Valladolid creará un grupo o mesa de negociación para abordar medidas para salir de la crisis

Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, en una sesión celebrada a través de videoconferencia en la que han participado los 27 concejales de la Corporación, que ha arrancado pasadas las 10.15 horas después de varios minutos de retraso para la instalación e identificación de los participantes, ya que se debía comprobar que asistían correctamente a la sesión, la cual ha consistido principalmente en una exposición, por parte del regidor, de las medidas que se han tomado y se pueden abordar al respecto de la crisis generada por el coronavirus, con dos turnos posteriores de intervención y debate por parte de los portavoces de los grupos políticos.

El primer edil, tras propuestas de varios grupos respaldadas también por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero,

En su primera intervención, el regidor vallisoletano se ha referido a la necesidad de buscar una salida de la crisis distinta a la de la situación que se vivió hace unos años en España, pero con "medidas económicas más justas", ayudando a los servicios públicos que ahora son "sostén" de la sociedad y, sobre todo, salir de la crisis "desde la unidad".

En este sentido, ha recalcado que se van a negociar las medidas con los grupos políticos "bien a través de un grupo de trabajo", que ha sido propuesto en primer lugar por la portavoz del PP, Pilar del Olmo, o a través de una mesa de negociación. En cualquier caso, ha recalcado que el equipo de Gobierno recabará propuestas tanto propias como las que aporte la oposición.

En cualquier caso, Puente ha querido subrayar que se mantendrá el diálogo semanal que hasta ahora ha tenido con los representantes de los grupos, pues ha incidido en su idea de "mantener el tono y el clima necesario" para lograr los acuerdos. De hecho, ha reiterado en varias ocasiones el agradecimiento a los grupos de la oposición por la actitud de "lealtad" que han mantenido durante las últimas semanas y, en su intervención inicial, ha aseverado que "sería insoportable estar al frente sin contar al menos con la comprensión de todos".

Por ello, ha lanzado un mensaje a los grupos políticos para tratar de abstraerse "de otros ámbitos políticos en los que se producen las cosas de otra manera" y buscar ese buen ambiente de negociación. "Si no es posible la unidad en toda la actuación, consigámosla al menos en las cuestiones en las que estamos cerca, dejando de lado diferencias partidistas", ha apostillado.

Según Puente, será fundamental una salida de la crisis "más justa" que en la anterior, pues hay factores que considera "fundamentales", como por ejemplo el apoyo a los servicios públicos, ya que ha recalcado que en estas semanas se han mostrado como el "sostén" de la sociedad.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, ha planteado la propuesta del grupo de trabajo con participación de todos los grupos políticos para "de forma inmediata elaborar el plan de medidas para la recuperación" de la crisis económica y social. De hecho, lo ha considerado "necesario y urgente" y ha aseverado que dicho plan "de reconstrucción" debería estar listo en un plazo "de un mes, posiblemente".

Sin embargo, tanto el alcalde, que ha subrayado un mensaje para "no intentar correr más de la cuenta" porque considera que "juntos se va más despacio pero se llega más lejos", como el portavoz de su Grupo han abogado por no precipitarse. "Hay que rebajar la ansiedad. Y el Grupo Socialista no va a dejarse contagiar por nadie", ha aseverado Herrero que, en todo caso, ha recalcado que si el Gobierno y la oposición se han podido entender ya en asuntos como la reforma del Reglamento Orgánico "por qué no" van a ser capaces de hacerlo en este plan de reconstrucción.

"La situación no se va a solventar en unos días o meses", ha recordado el regidor, que ha añadido que habrá que realizar primero "una evaluación lo más aproximada posible" y saber los recursos que tendrá el Ayuntamiento, tanto propios como procedentes de otras administraciones.

En este sentido, la portavoz de VTLP, María Sánchez, ha subrayado la necesidad, como ha trasladado la FEMP en un documento en el que ha participado el equipo de Gobierno municipal, de que los ayuntamientos puedan contar con medidas de flexibilización de la regla de gasto, como poder ampliar el destino de gastos procedentes del Superávit de 2019 y ayudas a la liquidez para reactivación económica y el empleo local.

Tanto Sánchez como Óscar Puente han defendido la necesidad de la puesta en marcha, como ha anunciado recientemente el Gobierno de España, de una renta de ingreso mínimo vital. De hecho, el regidor ha defendido el "papel" que pueden jugar los ayuntamientos en la aplicación de dicha medida.

En ese sentido, Pedro Herrero ha recalcado que los consistorios deben "reconocer su pequeñez" frente a otras administraciones, pero "al mismo tiempo la grandeza" para poder abordar una solución a la crisis, así como la responsabilidad para formar parte de ella. "Seremos los primeros en contribuir y empujar para salir adelante con fuerza, juntos, sin dejar a nadie atrás", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, ha incidido en la necesidad de buscar "el bien común" y ha reiterado el compromiso de lealtad con el equipo de Gobierno pero también sin renunciar a la función de "control" que debe tener la oposición. El edil de la formación 'naranja' ha añadido que el plan de reconstrucción debería priorizar los ejes sanitario, social y económico, con una revisión del modelo de fiscalidad.

"NO DEJAR A NADIE ATRÁS"

Todos los portavoces han coincidido en la idea de "no dejar a nadie atrás". También el representante de Vox, Javier García Bartolomé, que ha intervenido ante el fondo de una bandera de España con crespón negro, se ha mostrado a favor de trabajar ahora en una salida conjunta de la crisis y ser leales, porque considera que las críticas a la gestión deberían dejarse para más adelante.

García Bartolomé ha apuntado una serie de medidas también económicas y sociales, pero con atención al Presupuesto, que en su opinión debería reajustarse para dejar fuera del mismo gastos que no se consideren necesarios. Concretamente, ha abogado por reducir de 15 millones a cinco el dinero que se destina a subvenciones a asociaciones, eliminando las que no sean relativas a servicios públicos, o cuestiones esenciales para la salida de la crisis.

Tanto el edil de Vox como la portavoz del PP han reprochado que el alcalde no haya accedido a mantener el luto oficial que según su interpretación fue decretado por la Junta, pero Óscar Puente ha apuntado que esa orden no tenía, a su juicio, "valor normativo", por lo que el Ayuntamiento no ha incumplido norma alguna.

En cualquier caso, ha querido tener un especial recuerdo para todos los fallecidos y el Pleno ha comenzado con un minuto de silencio. Además, Puente ha avanzado que "cuando pase ésto" el Ayuntamiento y la ciudad se parará para recordar a los fallecidos "como se merece" para de alguna manera paliar "en parte" el dolo de sus familias, que ni siquiera han podido despedir adecuadamente a sus seres queridos.

Aunque se ha destacado el buen tono por parte de los portavoces, el regidor sí que ha reprochado que se haya salido de esa tendencia y le ha recordado que ni ella es "Pablo Casado" ni él es "Pedro Sánchez".