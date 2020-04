El Ayuntamiento aprueba con Defensa expropiar Caballerizas Reales si no hay acuerdo de cesión antes de octubre

En concreto, en dicha adenda -refrendada este mes- a la mencionada autorización suscrita en abril de 2015 se acuerda la ampliación del plazo, a computar desde el día 14 de abril de 2020 y hasta el 14 de abril de 2021, de la vigencia de la adenda de abril de 2015 por la que el Ministerio de Defensa autorizó al Ayuntamiento para que pueda ceder a entidades sin ánimo de lucro la gestión y uso del inmueble.

En caso de no alcanzarse un acuerdo antes del 31 de agosto de 2020 sobre la transmisión de la propiedad de Caballerizas Reales, el Ayuntamiento deberá iniciar, "de forma inmediata y en todo caso antes del 30 de septiembre de 2020", el procedimiento de expropiación forzosa para adquirir el inmueble.

Al respecto, el Ministerio de Defensa no se opondrá a la expropiación forzosa y, para ello realizará las gestiones pertinentes para la desafectación de la propiedad y su puesta a disposición del Invied OA, así como cuantas otras diligencias permitan agilizar este procedimiento expropiatorio, para que antes del 31 de diciembre de 2020 pueda estar levantada la correspondiente acta de ocupación.

En todo caso, el Ministerio ejercerá a lo largo de toda la tramitación del proceso expropiatorio, en lo que se refiere a la fijación del justiprecio, y luego ante la Comisión Provincial de Valoraciones en cuanto órgano administrativo competente en materia de fijación de justiprecio, o incluso ante la jurisdicción contenciosa, todas las acciones necesarias para conseguir el precio que considere justo por la propiedad objeto de expropiación.

De no iniciarse el procedimiento de expropiación por el Ayuntamiento en el plazo indicado, el Ministerio quedará liberado de cualquier compromiso previo y realizará o bien las actuaciones precisas para desafectar la propiedad y ponerla a disposición del citado Invied OA, el cual tiene encomendada, como principal función, la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles que sean desafectados por el Ministerio de Defensa y puestos a su disposición.

Todo ello a fin de que pueda iniciarse en legal forma el procedimiento de enajenación que proceda a personas físicas o jurídicas, o bien, la búsqueda de soluciones alternativas que permitan la explotación por empresas o particulares de la citada propiedad.

ACTITUD "COMPRENSIVA" DEL MINISTERIO

En la rueda de prensa telemática, Torrico y Fuentes han elogiado la actitud "comprensiva" de Defensa para "llegar a una solución, que hasta ahora no existía", ha aclarado el delegado de Presidencia, quien ha dicho que "lo que quiso vender la exalcaldesa Isabel Ambrosio con el convenio que no tenía respaldo jurídico ni técnico era papel mojado, no servía para nada y no daba solución" a la situación del edificio.

Por tanto, ha destacado la adenda que se ha acordado con Defensa, después de que "un nuevo acuerdo es muy complicado, porque hay diferencias de valoración entre los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y los del Ministerio", de modo que "ni siquiera era posible encontrar un punto intermedio que diera solución" ante "el punto muerto de las negociaciones que llevaban muchos años estancadas".

Mientras, Fuentes ha precisado que "independientemente está garantizada la ocupación por parte del Ayuntamiento" en caso de que el proceso de expropiación se prolongue más allá de un año, a lo que ha agregado que "una vez que se tenga el bien, se intentará regularizar la situación". "Por lo pronto, nadie se va de ahí", ha precisado el concejal en relación a la situación de Córdoba Ecuestre.

En cuanto a edificios de Defensa que han formado parte en las negociaciones, como las viviendas militares de Lepanto, la farmacia militar y el inmueble de La Trinidad, el edil de Hacienda y Urbanismo ha comentado que "se expropiará" la zona de Defensa en la Ronda del Marrubial "para garantizar la segunda fase de la avenida", para lo que hay acuerdo con el Ministerio; se queda parada la situación de la famarcia, porque "ahora no es una prioridad", y el acuerdo para La Trinidad va "por muy buen camino", ha apostillado.