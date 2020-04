Coronavirus- Las residencias registran 23 fallecidos este viernes, 16 más, y 123 nuevos positivos

Así, lo ha señalado este vienes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia, en la que ha concretado que 54 trabajadores también han dado positivo frente a los cuatro de este jueves, con lo que el número total de profesionales asciende a 390.

De este modo, frente a los siete decesos registrados el jueves las muertes de residentes se elevan a 23 en las últimas 24 horas. Asimismo, también han aumentado el número de positivos al pasar de 62 contagiados a 123. En estos momentos hay casos positivos en 95 centros: 16 en la provincia de Castellón, 20 en la de Alicante y 59 en la provincia de Valencia.

Al respecto, Barceló ha negado que estén fallando los protocolos de actuación en las residencias y ha descartado modificarlos. Así, ha explicado que los usuarios de estas centros son personas de edad avanzada que suelen tener otras patologías previas que "hacen que el virus, tristemente, les afecte más".

Además, ha insistido en que Sanidad somete a todas las residencias de la Comunitat Valenciana a una vigilancia diaria, ya sea de forma directa en las que intervenidas, mientras que las que no están bajo su vigilancia activa se controlan a través de la UHD (Unidad Hospitalaria a Domicilio) y de visitas de Salud Pública y mediante una comunicación del departamento de salud con los médicos del centro.

Además, ha recordado que se les realiza pruebas de detección tanto a usuarios como a trabajadores. De este modo, se trasladan los residentes a hospitales cuando los criterios clínicos así lo determinan, ya sea por agravamiento de su infección de coronavirus o de cualquier patologías.

No obstante, ha señalado que en otros casos los médicos dictaminan que sigan aislados en sus habitaciones en la residencia y entonces se debe respetar este confinamiento aunque "duela mucho que no puedan salir a dar un paseo o recibir visitas porque lo importante es proteger a los mayores". Sin embargo, ha recalcado que en estos casos "el cuidado y cariño constante de los trabajadores suplen el afecto" de los familiares.

Además, ha negado que exista una carencia de material de protección y ha apuntado que si algún centro puntual tiene alguna carencia lo reclame a su departamento de salud para que se lo faciliten, al igual que también distribuye la Conselleria de Políticas Inclusivas.

Asimismo, ha aclarado que se ha apartado a trabajadores de residencias, al igual que de hospitales, cuando son colectivos vulnerables, como embarazadas, porque "no es conveniente nunca que estén en primera línea".

RESIDENCIAS INTERVENIDAS

Por su parte, las residencias bajo vigilancia activa sanitaria se mantinen en 29 residencias, 16 en la provincia de Castellón -tres más que ayer-, siete en la de Alicante y 14 en la de Valencia.

De ellas, ocho se encuentran en la provincia de Castellón: una en el departamento de Vinarós, tres en el del Hospital General de Castellón y tres en el departamento de La Plana. La octava residencia pertenece al departamento de Sagunto, aunque está situada en un municipio de la provincia de Castellón.

En la provincia de Alicante hay siete: dos en el departamento de Alcoi, una en el departamento de La Marina Baixa, dos en el departamento de Sant Joan, una en el departamento de Elda y una en el departamento del Alicante- Hospital General.

Por su parte, en la provincia de Valencia hay 14: una en el departamento de Sagunto, dos en el departamento Clínico-Malvarrosa, cuaro en el departamento de La Fe, cinco en el departamento de Requena, una en el departamento del Hospital General de Valencia y una en el departamento de La Ribera.

DERIVACIONES A CAMPANAR y AGRUPACIÓN EN REQUENA

Asimismo, ha explicado a lo largo de esta semana comenzará a remitirse a la antigua Fe en Campanar, que ya ha sido rehabilitadas, a los primeros pacietes, que no serán Covid. Así, ha explicado que a estas instalaciones se derivarán personas que esán en disposición de recibir el alta hospitalaria, pero que por su edad o estado aún requieren unos días más de recuperación y no pueden volver a casa porque no tienen a nadie que les cuide.

La consellera ha explicado que solo se ha procedido al agrupamiento de residentes con Covid-19 de una residencia de Requena (Valencia) en un centro de día habiitado al efecto. Este jueves se rasladaron a 22 personas y hoy a otros 14 residentes a través de un corredor levantado por la UME para evitar que tengan que salir al exterior.

Barceló ha descartado que por el momento se vayan a derivar a esos centros de día a otros residentes con coronavirus de las otras residencias Covid-19 de este departamento. Por el momento, este el único centro en el que ha habido agrupamientos.