El PP pide convocar "con urgencia" un consejo de administración de EMT para consensuar un Erte "viable"

La portavoz municipal en el consistorio, María José Catalá, ha considerado "bochornoso el espectáculo de falta de diligencia y de gestión que se está produciendo en la Empresa Municipal de Transportes".

Catalá se ha pronunciado de este modo después de que la dirección general de Trabajo de la Generalitat haya rechazado el Erte presentado por la EMT -a raíz de la disminución de servicio y de pasajeros por el estado de alarma decretado por el coronavirus- al considerar que las causas por fuerza mayor alegadas no son de aplicación a empresas del sector público.

"En la EMT no había un plan b ante el rechazo del Erte", ha censurado la responsable del PP, que ha considerado que esto "provoca una situación muy comprometida para la empresa para afrontar el agujero provocado por el robo de los 4 millones de euros -por el fraude registrado el pasado mes de septiembre en las arcas de la compañía- y por las pérdidas de más de 3 millones por el estado de alarma".

María José Catalá ha afirmado que su grupo municipal lleva "una semana advirtiendo de que el Erte lo podía tumbar la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, como ha sucedido" y ha resaltado que "no hay más motivos ni argumentos que justifiquen" que el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, "continúe al frente de la movilidad en la ciudad de València".

No obstante, la portavoz 'popular' ha señalado al alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, como "máximo responsable" de la situación de la EMT. Así, ha censurado "que no ha depurado responsabilidades políticas por el fraude de los 4 millones de euros; que no tenía una alternativa si el Erte no salía adelante, y que sigue sin tener ninguna intención de que la empresa tenga la gestión que merece".

"El PP no va a parar de pedir responsabilidades porque ya no hay margen para que continúen. Pedimos dimisiones rápidas ya que quien no está preparado para gestionar dinero público, no debe seguir al frente del Ayuntamiento", ha afirmado Catalá.

Asimismo, ha pedido al primer edil que se convoque un consejo de administración "urgente" de la EMT "para que todos los consejeros sean conscientes de la situación real de las cuentas de la empresa y, sobre todo", para que "puedan adoptar decisiones para iniciar nuevas negociaciones con los trabajadores de cara a presentar correctamente el Erte sin Grezzi como presidente".

DESTITUCIÓN "DE INMEDIATO"

A este respecto, la portavoz del PP ha agregado que es "primordial" que Joan Ribó (Compromís) y el PSPV -socio de gobierno junto a Compromís en el ejecutivo local- "destituyan de inmediato al presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y a su toda cúpula directiva para alcanzar un consenso con los trabajadores con el fin de buscar alternativas viables al Expediente de Regulación Temporal de Empleo".

"Para sacar a la EMT de este atolladero económico Ribó tiene que informar con transparencia a los trabajadores y a los grupos de la oposición y no mentirles", ha afirmado María José Catalá que ha pedido "conocer cuáles son sus planes si el Erte es rechazado de manera definitiva".