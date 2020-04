Costa pide "prudencia" y no crear "expectativas" respecto al desconfinamiento

"Hacer suposiciones o dar a entender que podrán empezar a salir los niños o los deportistas puede crear una expectativa que no sabemos todavía si será falsa o no, a pesar de que pueda ser un debate muy sano. Me permitirán que sea prudente", ha contestado Costa en respuesta a una pregunta formulada en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, respecto a la postura del Gobierno estatal en este asunto.

La portavoz del Govern ha insistido en que en Baleares están dentro del estado de alarma, "plenamente confinados", "como mínimo hasta el 26 de abril", por lo que "cualquier mensaje de prudencia es poco". En este sentido, ha pedido evitar mensajes que puedan "suponer una mínima relajación" de las medidas por parte de la ciudadanía.

Costa ha pedido "tranquilidad" mientras sus grupos de expertos "trabajan paralelamente para cuando llegue" el desconfinamiento, y ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les trasladó el domingo que "estaba abierto a estudiar el desconfinamiento de forma territorializada".

La consellera ha considerado "absolutamente prematuro" vaticinar cómo serán las conexiones aéreas, si bien ha reiterado la postura del Govern para que los puertos y aeropuertos sean "lo último que se abra".

DECLARACIONES DE LA MINISTRA MONTERO

Este jueves, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió "ser especialmente cautelosos" respecto a la apertura del tráfico aéreo, recalcando que es una cuestión que se abordará a nivel europeo.

Montero aseguró que el Gobierno hará "todo lo posible" para que los principios de rigor, evidencia científica y seguridad "se respeten en cualquier decisión, incluida la revitalización del turismo" o la "situación concreta de las islas", refiriéndose a Baleares y Canarias.

"Somos conscientes de lo que implica en términos de PIB para las islas y el conjunto de España", ha manifestado, añadiendo que el turismo "es una importante fuente de riqueza" a la que la pandemia "afecta de manera directa".