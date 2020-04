PP presenta una batería de propuestas para garantizar la calidad asistencial en los centros de mayores

Entre ellas, ha destacado la realización y actualización de pruebas diagnósticas en centros públicos y privados, "ya que a día de hoy todavía no se ha terminado de testar tanto a residentes como al personal de las mismas; así como la creación de un sistema rápido de sustitución de personal, una bolsa de empleo que incluya a trabajadores que hayan superado las pruebas de coronavirus y formado, para entrar a trabajar en las residencias al día siguiente que se produzca una baja".

A su vez, Bengoa ha defendido la necesidad de crear una línea económica de ayudas para los centros de mayores sin ánimo de lucro de nuestra región, "para que la falta de ingresos y los mayores costes que están sufriendo no afecten a los servicios que prestan"

Del mismo modo, ha propuesto el traslado de los residentes no contagiados en centros con alta incidencia en coronavirus a otras instalaciones, siempre que sea posible, y a puesto como ejemplo lo que ocurrió en Alfaro y en Autol, con un Hotel y un Hostal, respectivamente, y la posibilidad de que esa opción se adopte en santo Domingo de la Calzada en el caso del Parador.

Por último, ha defendido la creación de dos líneas de recogida de residuos peligrosos desde el Consorcio, una para Rioja alta y Logroño y otra en Rioja baja, que se encargue de la recogida de residuos peligrosos provenientes de estos centros, para evitar que se depositen en los contenedores orgánicos.

El también portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Regional ha realizado estas afirmaciones hoy, día 17, en el transcurso de una rueda de prensa online en la que ha apuntado que "la realidad de esta pandemia se ha escapado y ha desbordado el relato del Gobierno de La Rioja".

"La más terrible consecuencia que ha traído la pandemia para esta Comunidad es la deshumanización, con un desgarro infinito en relación a nuestros mayores", ha apuntado. En este sentido, ha reiterado "las más sentidas condolencias a todas las familias que han perdido a un ser querido, 138 en el caso de las residencias de mayores, el 53,2% del total, según los últimos datos conocidos. Los fallecidos sobre el total de residentes supera el 4%, una de las más altas del país", ha recordado.

Diego Bengoa ha reclamado información transparente y veraz sobre unas residencias de mayores "que no han recibido la atención suficiente por parte del Gobierno, de hecho la Consejera competente en Servicios Sociales aún no ha comparecido un mes después de decretarse el estado de alarma, y que además han sufrido el cambiante criterio del mando único. Unos centros que no han contado con recursos de protección suficientes para atender a los mayores y que han padecido la demora en las pruebas de detección del virus a trabajadores y residentes, así como unas bajas de personal que han conducido a hacer llamamientos públicos y desesperados para obtener ayuda".

A este respecto, ha preguntado "cuándo se firmarán los contratos de refuerzo anunciados en 6 centros y las razones por las que no se refuerzan la totalidad de centros. Las pruebas no se han generalizado hasta un mes después de la declaración del estado de alarma, nos gustaría saber los planes del Gobierno para los residentes asintomáticos que dan positivo".

Finalmente, Diego Bengoa ha apuntado que "reclamar información, reclamar veracidad, no es deslealtad. Lo que se le pide al Gobierno de La Rioja es que cumpla con su deber con los ciudadanos y, especialmente, con los profesionales, que están acatando lealmente todas las órdenes del Gobierno".