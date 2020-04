Mayte Mazuelas (ATA) pide al Gobierno de Aragón que tome medidas para ayudar a los autónomos

"Los autónomos somos más del 95 por ciento del tejido productivo de la Comunidad", ha recordado Mazuelas en declaraciones a Europa Press. Ha señalado que la única comunicación que han tenido durante esta crisis con el Gobierno de Aragón fue a final de marzo, cuando tuvieron una reunión con la consejera de Economía, Marta Gastón, donde le hicieron llegar sus inquietudes.

Entre las reivindicaciones de este colectivo, ha señalado que una de sus peticiones es que si desde el 14 de marzo no están teniendo ningún tipo de ingresos por el estado de alarma no se tenga que pagar la cuota de autónomos: "A ingresos cero cuota cero".

"A día de hoy no hacemos más que pagar, y los autónomos estamos sin poder dormir, sin saber cuándo vamos a poder abrir, empezar a trabajar y, por desgracia, habiendo pagado la cuota de marzo, la cuota de abril y los impuestos correspondientes", ha detallado.

"Estamos muy preocupados, tenemos en Aragón más de 101.000 autónomos que parte de ellos no van a recibir ninguna prestación y además les toca pagar. No estamos trabajando, no tenemos ningún tipo de ingreso, y tenemos que pagar a nuestros proveedores y seguir comiendo, es que los autónomos comemos", ha aseverado.

"Como el Gobierno de Aragón y de España no tomen medidas nos veremos con más de dos millones de autónomos en la calle, con sus bienes presentes y futuros condenados de por vida". En este contexto, ha señalado que igual que para acceder a las moratorias de alquileres y microcréditos los autónomos tienen que justificar que la facturación haya caído un 40 por ciento, el cese de actividad se les tendría que dar con ese mismo 40 por ciento, pero se pide el 75 por ciento.

"Nosotros no nos negamos a pagar, pero podríamos dejarlo todo para el segundo trimestre del año que es en julio, y ahí lo regularizamos, y no ahora mismo hacer un peregrinaje por bancos, asesorías, gestores y mutuas para llegar a poder pagar nuestros impuestos". En este punto, ha recordado que hay muchos autónomos en las zonas rurales que se tienen que desplazar durante el confinamiento para hacer todas estas gestiones.

También ha reclamado que se exima a los autónomos enfermos de coronavirus de pagar la cuota.

MADRES AUTÓNOMAS

Mazuelas también ha solicitado que se facilite que las madres autónomas que se reincorporan a la actividad en este año 2020 que puedan acceder también al cese de actividad y que unifique y actualice el listado de CNAES -Clasificación Nacional de Actividades Económicas que permite la clasificación de las unidades productoras según la actividad que ejercen-.

Asimismo, ha reclamado que se prolonguen los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) tres meses tras la finalización del estado de alarma. "De la manera que están ahora tenemos que mantener el nivel de empleo seis meses tras el ERTE, y cuando abramos la persiana no sabemos con qué nos vamos a encontrar".

AYUNTAMIENTOS

Mayte Mazuelas ha reconocido que ha habido ayuntamientos, como el de Zaragoza y Teruel, que en la medida de lo que han podido han eliminado tasas a los autónomos que no están pudiendo ejercer su actividad.

"Pero aquí en Aragón no se ha tomado ninguna medida, cuando en otras comunidades autónomas y en otros países de Europa sí que se han tomado. Sentimos un agravio comparativo tremendo", ha dicho.

Ha puesto como ejemplo que en Valencia, Cataluña, Madrid, Navarra, Cantabria, Asturias, Andalucía o Castilla y León que han aprobado medidas que van desde sufragar la cuota del mes de abril, ampliar tarifa plana o ayudar económicamente aquellos autónomos que se han visto obligados al cierre de sus negocios o tienen pérdidas importantes.

"El gobierno de Navarra ha aprobado una ayuda de como mínimo 700 euros para aquellos autónomos que sufran pérdidas de más del 30 por ciento y por tanto puede ser un buen ejemplo a seguir". Ha añadido que el Ayuntamiento de Huesca también ha aprobado ayudas en este sentido.