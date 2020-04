El SAD se amplía desde el lunes en Logroño hasta 686 usuarios

En rueda de prensa vía 'streaming', Reinares ha recordado que el servicio se limitó, coincidiendo con la declaración del estado de alerta por el coronavirus, "por seguridad, tanto de los usuarios como de las trabajadoras, y siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja".

En este sentido, ha resaltado que "ahora, estamos de nuevo en disposición de dar servicio a más gente, porque contamos con material de seguridad suficiente, tanto para las trabajadoras como para los propios usuarios".

Así, para las auxiliares se cuenta por parte de las empresas adjudicatarias con EPIs, guantes, batas o mascarillas, mientras que, en el caso de los usuarios, se cuenta en el propio Ayuntamiento con donaciones de mascarillas de tela, que se irán entregando tanto a los beneficiarios del servicio como a sus familias.

"La protección de todos ha sido nuestra principal preocupación", ha recordado el concejal, quien ha señalado que, desde la limitación del servicio, se ha mantenido el SAD para un centenar de usuarios, aproximadamente, "personas que tienen necesidades especiales o que no cuentan con una red de apoyo cercana".

Pocos días después, la cifra de beneficiarios se duplicó hasta los 200. Mientras, además, se ha mantenido "constante contacto telefónico" con el resto de los usuarios, a los que se ha ofrecido ahora volver a contar con el servicio.

No todos lo han reclamado de nuevo, ha argumentado Reinares, "porque están con sus familias que los cuidan o, simplemente, porque no quieren estar expuestos a un posible contagio". A estos usuarios, en todo caso, no se les rescinde el contrato para el servicio ni tampoco se les está cobrando "porque no se les está dando el servicio".

También hay casos en los que se prestan otro tipo de servicios, como acompañamientos a colegios en el caso de menores, paseos o acompañamientos a médicos o a centros de mayores, "que, en este momento, evidentemente, no se pueden hacer".

De este modo, serán 686 los usuarios (frente a los 2.000 habituales antes del 14 de marzo) que, desde el lunes, volverán a contar con el SAD, que prestarán 256 auxiliares.

De todas maneras, Reinares, que ha agradecido el esfuerzo de las coordinadoras del servicio, ha señalado que "es un servicio abierto" al que se puede apuntar cualquier persona a través siempre de los servicios sociales municipales.