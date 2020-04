Manual del maquillador: esta es la función de cada brocha (y este es el kit de AliExpress que te va a volver loco)

Además de hacer tus pinitos en la cocina y de sumarte a las clases vía streaming que están ofreciendo desde tu gimnasio, estos días estás aprovechando para renovar tu armario (apostando por el color lila, tendencia de la temporada) y, también, para ponerte al día con las últimas novedades en lo que a belleza se refiere. Así, no has dejado de ver tutoriales de Youtube sobre maquillaje o sobre la forma correcta de utilizar este beauty gadget que tenías en el cajón y que todavía no te había dado tiempo a probar.

Sin embargo, cuando revisas tu neceser de maquillaje, echas en falta algo que todo influencer tiene para conseguir un resultado perfecto: las brochas de maquillaje. Y es que está demostrado que no puedes emplear la misma para la sombra de ojos y para el colorete. ¡Que no cunda el pánico! Hemos rastreado Aliexpress en busca de un pack que cuenta con las brochas necesarias para conseguir un maquillaje perfecto... ¡y lo hemos conseguido!

El 'pack' de brochas. AliExpress.

Un uso para cada brocha

1. Lo primero, una sombra de cine. Los ojos son la primera parte del rostro que deberíamos maquillar para evitar que el polvo residual de las sombras estropee nuestra base. Conseguir un buen resultado es solo cuestión de práctica y de utilizar los pinceles adecuados que son el de contorno (planos pero compactos), el biselado para la profundidad (plano y de corte recto), la lengua de gato para difuminar (de punta redonda) y el delineador para lograr un eyeliner perfecto. No hay que dejar de lado las brochas específicas para las cejas: el goupillon (tiene el mismo aspecto que el cepillo del rímel) y el de relleno (igual que el biselado, pero más pequeño y finito).

2. A por una base completa. Listos los ojos, es el momento de centrarse en la base. Para ello, hay que echar mano de la lengua de gato (para productos fluidos o en crema); después usar la de contouring (parecida a la biselada, pero con corte diagonal) y, por último, las dos brochas para el colorete, de tipo mofeta, pero con el pelo más largo y de estructura abierta para resaltar la zona de los pómulos. Y, para acabar, solo quedaría usar el pincel de abanico para eliminar los excedentes de colorete o iluminador.

Y para que siempre estén como nuevas...

La limpieza de las brochas es una de esas tareas que no pueden pasar desapercibidas. Además de alargar la vida útil de los materiales, te asegurarás de que siempre estén perfectas para entrar en contacto con tu cutis sin perjudicar su salud. Sabemos que, repetir este trabajo pincel por pincel (con todos los que se necesitan para lograr un maquillaje profesional) es una labor que requiere esfuerzo, esmero y, además, tiempo. Pero, si sigues nuestro consejo, la cosa se va a acelerar (y mucho). ¿Sabías que hay limpiadores electrónicos que dejan nuestras brochas perfectas y desinfectadas en cuestión de minutos? Este de Aliexpress es ideal para la ocasión y puedes hacerte con él por menos de 30 euros.

El limpiador de brochas. AliExpress

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Aliexpress y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.