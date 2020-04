Bershka tiene la colección 'homewear' definitiva para disfrutar de la comodidad del hogar (y apta para 'posturear')

Estar en casa no es sinónimo de pijama. Aunque haya mañanas que inviten a ello, pocas cosas sientan mejor que darse una buena ducha, poner en marcha nuestra rutina de belleza al completo (jade roller en mano, por supuesto) y acudir a nuestro armario para seleccionar el modelito indoor que vamos a lucir en Instagram. Una buena forma de encarar el día a día con positivismo, actitud y, por supuesto, estilazo que, además, puede ayudarnos a repensar el concepto que teníamos del homewear y a estrujar nuestras mentes creativas para actualizar las camisetas oversize de propaganda o los jerséis que ya no nos convencen para el día a día.

Así, por muy cómodo que sea el pijama, llevarlo durante todo el día no es una muy buena idea y si no quieres que una ninguna videollamada con amigos, compañeros de trabajo o de clase te pille con este traje de noche puesto, atento: hemos seleccionado siete prendas de Bershka con las que vas a dar un nuevo aire a tus looks más hogareños. ¿Te animas a darle un nuevo aire a tu armario de estar por casa?

Comodidad y estilo en una solo camiseta

Lo oversize sigue estando de moda y ¡no nos extraña! La comodidad y el estilo de este tipo de prendas las hace imprescindibles en el armario y, por tanto, dentro de nuestros looks homewear. Este modelo, además de estar elaborado con algodón orgánico, tiene un estampado tie dye en tonos pastel, dos de las tendencias más punteras.

Camiseta 'oversize', de Bershka. Bershka

Abrigada, ¡y bien acompañada!

Si eres fan del K-Pop, esta sudadera no puede faltar en tu armario para ir por casa abrigada (porque todavía hay días que refrescan) a la par que bien acompañada. La prenda está estampada con los personajes BT21, del grupo coreano BTS... ¡Una apuesta solo apta para auténticos seguidores!

Sudarera con los personajes BT21. Bershka

Pelo recogido, pero a la última

Para estudiar, teletrabajar o hacer deporte, llevar el pelo recogido siempre es la mejor opción, aunque esto no significa (¡para nada!) renunciar al estilo. Estos coleteros en tonos pastel son ideales para darle un toque de color a tu melena sin renunciar a la comodidad y al estilo. ¡Son ideales!

'Pack' de coloteros. Bershka

Trenzado, lavanda y muy amoroso

Luciendo el color lila de esta primavera, con un corte oversize muy de estar por casa y con el trenzado naíf que tienen los jerséis de primavera, esta prenda es la compañera perfecta de los despertares hogareños... (y los desayunos más instagrameables).

Jersey lavanda. Bershka

¿Vaqueros en casa? Sí, por favor

Hechos con un 50% de algodón orgánico, estos vaqueros de tiro ligeramente alto, pesqueros y de corte ancho en el tobillo (para lucir un buen roll up) son ideales para andar por casa (y dejar el pijama, de una vez por todas, en su sitio: debajo de la almohada).

Vaqueros. Bershka

Un pantalón todoterreno

Cómodos, calentitos y con los imprescindibles de los joggers de esta temporada (goma en cintura y tobillos), estos pantalones beiges son ideales para estar en casa viendo nuestra serie favorita, para lucirlos mientras hacemos alguna de las interpretaciones de TikTok o para ir a hacer la compra de la semana.

'Joggers' en color beige. Bershka

En los pies... ¡unos calcetines de Mickey!

Las cambiantes temperaturas primaverales nos obligan a seguir usando calcetines para que los pies estén calentitos (y los resfriados alejados). Eso sí, no todos son aptos para protagonizar una buena foto en Instagram y, mucho menos, esos tan cómodos y raídos que te niegas a tirar. ¿Por qué no les echas un vistazo a estos de Mickey? Son sencillos, muy combinables y el punto divertido viene de la mano de pequeños detalles sobre los que, sin embargo, recaerá toda la atención.

Calcetinescon motivos Disney. Bershka

