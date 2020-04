Detingut un matrimoni per intentar assaltar una vivenda en obres als Poblets

A l'home, a més, se li imputa també un delicte contra l'ordre públic, per resistència i/o desobediència a agents de l'autoritat, per l'incompliment reiterat de les mesures restrictives per l'estat d'alarma.

Els fets es van succeir el passat 12 d'abril quan un veí dels Poblets va comunicar a la Policia Local haver vist a un home rondant, de manera sospitosa, pels voltants d'una vivenda en obres, actualment deshabitada, ja que els seus propietaris es troben residint en el seu país d'origen, Suïssa.

Els agents van verificar que el cadenat de la porta d'accés a la parcel·la estava forçat i van interceptar en el seu interior, in fraganti, el sospitós.

La Guàrdia Civil del Verger va acudir i va detindre tant l'home com la dona que li acompanyava, per un presumpte delicte de robatori amb força en vivenda, en grau de temptativa.

A més, es va comprovar que a l'home li constaven quatre infraccions administratives (amb aquesta nova cinc) per incompliment de les mesures de restricció de mobilitat, per l'estat d'alarma, per la qual cosa a aquest se li va imputar, també, un presumpte delicte de resistència i/o desobediència a agents de l'autoritat, per l'incompliment reiterat d'aquestes mesures restrictives; mentre que a la dona li constaven altres dos infraccions (tres en total).

Els dos detinguts són un matrimoni de nacionalitat espanyola, l'home de 31 anys i la dona de 29. Tots dos han quedat en llibertat provisional, a l'espera de juí.