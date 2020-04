Blas Cantó cierra su cuenta de Twitter tras las críticas por no participar en la 'Pre-party' de Eurovisión

El cantante Blas Cantó, representante español en Eurovisión 2020, ha cerrado su cuenta de Twitter tras ser criticado por no participar en la Pre-Party española del certamen, que tuvo lugar el pasado sábado. El artista aseguró que no cantó Universo, la canción que iba a presentar en Róterdam, por problemas de ansiedad. Sin embargo, algunos usuarios no confían en su palabra.

Tras ausentarse del especial eurovisivo, el cantante murciano sí participó en un vídeo como presentador, lo que descolocó a algunos seguidores, quienes después criticaron en las redes sociales que anunciara este jueves su nueva canción con la cantante estadounidense Kelly Clarkson,I dare You.

El artista, de 28 años, explicó que no había participado en la Pre-Party porque se encontraba indispuesto debido a problemas de salud, después de que la organización achacara su ausencia a una falta de materiales. "Gracias por vuestros mensajes", escribió en Twitter, adjuntando un vídeo sobre ansiedad.

El pasado lunes, en una charla con Pastora Soler, el exintegrante de Auryn valoró que "no todo el mundo está viviendo el confinamiento igual, esta mañana me he despertado y tengo toda la espalda llena de ronchas, y dicen que es ansiedad y estrés". Asimismo, después de la colaboración con Clarkson, este no se libró de recibir una oleada de críticas que le obligaron a cerrar su perfil de Twitter.

Cantó, que se encuentra confinado en su casa, situada en una pequeña localidad de Murcia, no dio explicaciones sobre esta decisión, de la que se percataron los propios usuarios, que se dividen entre quienes apoyan al joven y los que, por el contrario, consideran que no cantó el pasado fin de semana porque no quiso, recurriendo así a la excusa de la ansiedad.

El cantante Blas Cantó cierra su cuenta de Twitter tras las críticas de los eurofans al no dar explicaciones sobre la #PrePartyESatHome y publicitar una de sus canciones con Kelly Clarkson — Carlos Merenciano (@carlesmeren) April 16, 2020

Blas Cantó no se presentó al Eurojunior y Destino Eurovisión 2011 o se emocionó cuando se anunció que iba a ir a Eurovisión, para que haya gente diciendo que no tiene ilusión por Eurovisión o criticar que no cante una canción que, oh, ya era criticada pic.twitter.com/XJrpKCjN7t — a n i a | 🇱🇹🇩🇪🇱🇻🇮🇸🇨🇭🇧🇬🏠 (@aniaot_esc) April 16, 2020

Veo innecesario los ataques hacia Blas Cantó. Le encanta Eurovisión y está dispuesto a darlo todo por España. Yo si fuera él también me hubiese negado a cantar 'Universo', porque lo único que habéis estado haciendo todo este tiempo es lanzarle m13rd4 por la canción. — Hale 🇧🇬 (@cocretono) April 16, 2020

Hale, los eurotalibanes habéis conseguido que Blas Cantó haya decidido abandonar Twitter, luego vais de abanderados contra el bullying. — 𝕂𝕪𝕜𝕖 🔻 (@Kyke197) April 16, 2020

¿En serio que estáis diciendo que Blas Cantó no tiene ilusión por el festival de Eurovisión cuando lleva queriendo ir desde hace DIECISÉIS AÑOS? pic.twitter.com/hUejXhtChS — ALXYS 🇷🇺💙 CHROMATICA (@AlxysStyle) April 16, 2020

Me parece una vergüenza que Blas Cantó sea TT por esta mierda y no por ser valorado como artista. — bøurbaki (@monachopsinkss) April 16, 2020

Lo que le pasa a Blas Cantó es que tiene tal hartazgo de los eurofans que ha pasado página con Universo y con todo lo relacionado con él...

Os creéis que los famosos son de piedra, y no, son personas con sentimientos...

Y, a lo mejor si no fuerais tan mierdas otro gallo cantaría. — ALXYS 🇷🇺💙 CHROMATICA (@AlxysStyle) April 16, 2020