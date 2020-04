Lucas pide una nueva reunión a Celaá para que fije unos "mínimos" para la pasar de curso y obtener el título

Al respecto, Lucas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que Castilla y León coincide "en parte" con las propuestas del Ministerio sobre el desarrollo del tercer trimestre para avanzar en la materia, "pero no en todo el temario porque es evidente que se trata de una situación especial", con una formación no presencial y para no dar por perdido el curso.

No obstante, la consejera considera que es necesario que el ministerio que preside Celaá "concrete lo que tiene que ver con la promoción y las titulaciones", porque es , según sus propias palabras, "un tema básico" y se requiere que se establezcan "unos mínimos" para que luego cada centro y cada comunidad educativa, según las características del alumno, "determinen la titulación o la promoción".

Los títulos son de ámbito nacional, ha explicado Rocío Lucas, por lo que la titulación de cualquier centro de Castilla y León "es idéntico" al de cualquier centro de otra comunidad, "por lo que el Ministerio tiene que establecer el contenido mínimo y los requisitos para la promoción o la titulación", ha concluido Lucas.