La vicealcaldesa de Alicante se disculpa por su "me aburro" en redes a causa del coronavirus

La vicealcaldesa de Alicante, Maria del Carmen Sánchez, se ha disculpado públicamente este jueves por el vídeo, colgado en la red social Instagram, en el que se dirige a la ciudadanía y pregunta si no están "cansados de hacer siempre lo mismo" por estar "en casa", ya que "no hay mucha más oferta y variedad". Así, repite hasta en ocho ocasiones "me aburro, me aburro mucho".

La edil por Ciudadanos lamenta, en el vídeo publicado ayer miércoles por la noche, que "ni Netflix, ni libros ni pelis; me aburro mucho".

“Me aburro mucho”



Això és el que té a dir la Vice-Alcaldessa d’#Alacant amb Ciudadanos🎃?



No té prou coses a fer per solucionar els problemes de la pandèmia del #coronavirus🦠



No t’avorrisques, @MCsanchezCs: dimiteix pic.twitter.com/4oGIOzOHcb — Compromís (@compromis) April 15, 2020

Por ello, y ante la viralidad de su mensaje, este jueves Sánchez ha salido al paso y ha pedido disculpas "a todos los vecinos de la ciudad de Alicante", por unas declaraciones que ha calificado de "absolutamente inapropiadas e irreflexivas en unos momentos en los que la situación provocada por el Covid 19 ha llenado de dolor y preocupación todos los hogares alicantinos".

"Sé que mis palabras, precisamente por la gravedad de la pandemia, no son las apropiadas ni las que se espera de un cargo público, y por ese motivo quiero expresar mi profundo arrepentimiento por las mismas y reiterar mi petición de disculpas", prosigue el escrito remitido.

Finalmente, ha comprometido su "voluntad" para "seguir trabajando por la ciudad y ayudar en la medida de mis posibilidades a superar cuanto antes esta situación".

Desde el PP, socio de gobierno de Ciudadanos en el Ayuntamiento, han evitado valorar el contenido del vídeo y se han remitido a las disculpas de la vicealcaldesa.

Petición de dimisión

Sin embargo, la oposición ha exigido la dimisión de Maria del Carmen Sánchez. Desde el PSPV, Paco Sanguino, ha estimado de "indigno" que la vicealcaldesa "se comporte con esa frivolidad" cuando se está "padeciendo una crisis que se ha llevado miles de personas, ha dejado a miles de familias sin comer y acabado con nuestra economía de un plumazo". "Debería tener dignidad y dimitir. Llevaremos su reprobación al pleno", ha anunciado.

Por su parte, desde Unides Podem, Xavier López, ha estimado que la "inexistente gestión" de Ciudadanos durante la pandemia y "la actitud de la vicealcaldesa, les invalidan para el cargo". López ha opinado que "el bipartito es letal para Alicante" y ha considerado que la reprobación que propon el PSPV "no es suficiente", por lo que desde UP han señalado que Maria del Carmen Sánchez debe dimitir.

En ese mismo sentido, desde Compromís, Natxo Bellido, ha dicho sobre el vídeo: "Podría ser una anécdota de su vida privada si no fuera por el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, y porque es la gota que colma el vaso de una forma de entender y ejercer el servicio público definida por la apatía, la frivolidad, la insensibilidad social y el escaso compromiso con el trabajo y el cargo de responsabilidad pública que ocupa".

"Su irrelevancia como vicealcaldesa permite que en estos momentos, poco propicios a la inestabilidad institucional, su dimisión o cese no suponga ningún problema para la estabilidad del Ayuntamiento de Alicante", ha opinado.