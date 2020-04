Fani cuenta en 'Supervivientes' su sueño erótico con Christofer: "Nos lo montábamos en una tienda de chuches"

Tras despedirse este jueves de sus compañeros de Supervivientes 2020 por su expulsión, Fani pudo hablar tranquilamente con Jorge Javier Vázquez para hacer un breve repaso de su paso por el concurso de Mediaset.

Lo que no se esperaba el presentador es que la concursante le contara un sueño erótico que había tenido con Christofer, su pareja, que dejó a Vázquez muy sorprendido por la sinceridad de la superviviente.

"Soñé que estaba en una tienda de chuches y me entraban ganas de hacerle el amor. Le enganchaba y lo metía en un rincón para hacerlo de forma a apasionada cuando no veía el encargado", afirmó sonriendo.

.@fanicarbaj: "Soñé que estaba en una tienda de chuches y me entraban ganas de hacer el amor y hacíamos el amor de forma apasionada cuando no veía el encargado" https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala9pic.twitter.com/LIRYjFtjhr — Supervivientes (@Supervivientes) April 16, 2020

Y añadió que "tengo unas ganas de cogerle y engancharle... Cuando estemos solos que se prepare porque le voy a dejar más seco...", provocando la risa al presentador ante tal muestra de amor.

Además, Vázquez quiso saber que era lo mejor que se llevaba del concurso, a lo que la superviviente contestó que "he aprendido a pescar, a cuidar el fuego, no me da asco comerme nada, a valorar la gente, la comida, la familia ...".

Y concluyó reconociendo que "mi carácter no lo he cambiado, sigo siendo la misma, tengo la misma personalidad, pero sí que he aprendido a moderar, un poco, en decir las cosas".