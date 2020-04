Asustan a Ibai Llanos para interrumpir su entrevista en 'La Resistencia': "Con el sobrepeso que tengo me va a matar"

Ibai Llanos nunca se pudo imaginar que, durante su videollamada este jueves en La Resistencia, un amigo suyo saltaría por el sofá de su habitación y le daría un susto que interrumpiría la entrevista.

"El otro día te vi jugando a un juego que era como una especie de shooter como galáctico", le comentó Broncano. Cuando el comentarista iba a contestarle, los espectadores pudieron ver como su compañero aparecía a su espalda.

Llanos pegó un bote en la silla mientras le gritaban: "¡Esto sí que es galáctico!", y con cara de terror se dedicó a insultar a su amigo mientras Broncano no podía evitar reírse de la situación.

En bucle. pic.twitter.com/vjyyqdgBIR — Lo Que De Verdad Importa en Movistar+ (@LaResistencia) April 16, 2020

"Se pensaba que estaba en directo, qué susto me ha dado. Con el sobrepeso que tengo me va a matar", exclamó el comentarista, visiblemente nervioso por el susto recibido.

Llanos afirmó que "le doy sustos a él y me las devuelve de vez en cuando. Estoy acelerado". Broncano admitió que "le he visto entrar despacito por encima del sofá y he estado a punto de avisarte, pero luego he pensado que había que disfrutar".

"Es que yo solo te veo a ti en la pantalla y él no sabía que estaba haciendo una entrevista para La Resistencia", señaló Llanos. "¿Es un compañero tuyo de piso?", le preguntó Broncano. "Si, se llama Antonio", concluyó el comentarista.