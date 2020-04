Pablo López adelanta en 'El hormiguero', en exclusiva, el nombre de su nuevo single: "Quiero durar más de un día"

Pablo López fue el encargado de dar el toque musical este jueves a El hormiguero: Quédate en casa en su conexión con el programa de Antena 3, y además aprovechó para avanzar, en exclusiva, el nombre de su nuevo single que saldrá el 1 de mayo.

"Estoy llevando bastante bien el confinamiento porque siempre tengo cerca el piano, la guitarra... siempre he dicho que tengo un estudio con casa, no una casa con un estudio de música", comentó el cantante.

Pablo Motos le dijo que "vas a darnos en exclusiva el nombre de tu nuevo single: ¿Puede ser?". López señaló que "lo último que hice antes de que todo esto estallara de forma oficial fue terminarlo. La música es algo vivo y estoy empezando a ponerle letra a lo que está pasando".

El cantante avanzó que su nuevo tema "se llama Mariposa por lo poco que dura la belleza de esa polilla coloreada. También por esa tendencia que tenemos a auto flagelarnos y creernos lo que escuchamos fuera de nosotros mismos".

"Siempre me han dicho que aproveche la música, que dura poco...", reconoció el intérprete. Y añadió que "me gusta vivir pegado al suelo y no revoloteando.

"No tengo tantos colores, pero sí quiero durar más de un día como una mariposa (en el mundo de la música)", aseguró López.

A continuación, el cantante se sentó en el piano y cantó una parte de la canción para los espectadores y para el equipo y colaboradores del programa (este jueves, como novedad, acudieron Nuria Roca y su marido, Juan del Val).