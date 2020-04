Los miembros de la Diputación Permanente alcanzarán un amplio acuerdo en iniciativas de educación y salud

Mañana, 17 de abril, se reunirá de manera extraordinaria la Diputación Permanente para debatir, por vía telemática, tres iniciativas de EH Bildu y una de Elkarrekin Podemos para paliar los efectos socieoconómicos del Covid-19.

En el encuentro de este órgano parlamentario se debatirán tres propuestas de EH Bildu y una de Elkarrekin Podemos. En concreto, la formación soberanista plantea el establecimiento de medidas específicas para pymes y autónomos (moratoria fiscal, supresión de gastos fijos y creación de un fondo para compensar las pérdidas de este periodo); para el ámbito de la salud (realización de test masivos, garantizar equipos de protección a todo el personal de Osakidetza y planificar el escenario posterior a la emergencia); y para la situación de las residencias de mayores, como realizar test masivos, garantizar equipos de protección y asumir el control público de los centros privados.

Por su parte, la iniciativa registrada por Elkarrekin Podemos pide medidas para garantizar la distribución de equipos telemáticos a las familias con escasos recursos, con el fin de que los niños de esos hogares puedan seguir con su educación a través de internet.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que mañana se producirán acuerdos "amplios" entre los miembros de la Diputación Permanente, por lo menos, en lo que se refiere a las cuestiones de educación y salud, en los que se recogerán las principales premisas establecidas en estas iniciativas. En cuanto al resto, también existen posibilidades de que no se bloquee el resultado.

En este órgano parlamentario -que asume las funciones del Parlamento cuando que ahora se encuentra disuelto-, al no existir el voto ponderado, los grupos que forman el Gobierno suman once y los de la oposición otros once. En caso de empate, las iniciativas no salen adelante.

ACUERDOS

Los acuerdos que salgan de la Diputación Permanente recogerán peticiones para profundizar en la realización de PCR y test a la mayoría de la ciudadanía, así como en la investigación, o reclamaciones para que se aborde una "plan de desescalada", de forma coordinada y compartida, así como que se mantenga el refuerzo de los profesionales en la salud pública.

En materia educativa, se abogará por que se trabaje para detectar y cubrir, de manera inmediata, las necesidades de los alumnos que carecen de medios para estudiar en estos tiempos de confinamiento por la pandemia. Además, se propondrá que se analice la posibilidad de que los niños puedan salir de casa en base a criterios de los expertos sanitarios.