Delfines en Barcelona, un puerto sin ruido ni movimiento se convierte en su zona de recreo en pleno confinamiento

Las ciudades llevan días prácticamente desiertas, no hay ruido, no hay movimiento. El estado de alarma y el obligado confinamiento no sitúa a los humanos dentro de nuestras casas; hemos dejado el espacio libre y tranquilo para al resto de animales que habitan este planeta.

Y son ellos precisamente los que nos regalan las mejores imágenes estos días, las que nos hacen sonreír y mirar el futuro con esperanza.

Es el caso de este grupo de delfines que juega sin miedo en el Puerto de Premià de Mar, cerca de Barcelona.