Luz verde para la renta mínima en mayo tras un jueves de tensión entre PSOE y Unidas Podemos

Aún no se conocen muchos detalles al respecto, pero la renta mínima ya tiene fecha fijada para su puesta en marcha:el próximo mes de mayo. Así lo confirmaron este jueves el Gobierno y su portavoz, María JesúsMontero, después de varias semanas de discusión interna en el Ejecutivo que tuvieron como guinda un episodio de evidente tensión entre PSOE y Unidas Podemos este jueves por la mañana a raíz del momento en el que se anunciaría la medida.

El miércoles por la tarde, fuentes próximas a la Vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias confirmaban que, tras unos días de tira y afloja, una reunión entre el propio Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había desbloqueado la renta mínima. Sánchez e Iglesias pactaron un punto intermedio entre las dos posiciones que chocaban en el Consejo de Ministros:no habrá ayuda provisional hasta que se ponga en marcha la prestación definitiva, como quería Podemos, pero el Gobierno acelerará los plazos aprobar la renta mínima en mayo y no en junio o julio, como se preveía inicialmente.

Esas mismas fuentes gubernamentales confirmaban que Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentarían el jueves oficialmente la medida. Pero este mismo jueves por la mañana, el propio Escrivá aseguraba en la Cadena SER haberse enterado por los medios de esa rueda de prensa y sostenía que al diseño de la renta mínima le faltan "flecos", algo que por otra parte ningún departamento del Gobierno ha negado en ningún momento, puesto que, de hecho, ni siquiera la cuantía de la prestación se ha decidido aún.

Horas más tarde, Iglesias atribuía este choque a un problema de "comunicación" con Escrivá. Fuentes próximas al vicepresidente insisten en que la rueda de prensa sí estaba acordada, pero lo cierto es que el rifirrafe interno y el hecho de que los planes se hubieran conocido ya el miércoles provocaron su cancelación. Sea como fuere, lo cierto es que se han ofrecido muy pocos detalles de la prestación, más allá de que estará en vigor en mayo, como confirmó a primera hora de la tarde del jueves María Jesús Montero para zanjar el desencuentro.

Muchos detalles aún por definir

La confirmación por escrito de que esta medida echará a andar el mes que viene la ofreció la Moncloa a través de un comunicado en la tarde del jueves. Pero en él no se explica más que lo ya conocido:que la renta será permanente y no provisional, y que se estima que beneficiará a cerca de un millón de hogares, lo que supone unos tres millones de personas.

Quedan por definir, por tanto, varias de las cuestiones principales:qué cuantía tendrá la ayuda, cuáles serán los requisitos para acogerse a ella y cómo se compatibilizará con las rentas mínimas que ya existen en algunas comunidades autónomas como el País Vasco. Lo que sí ha confirmado Escrivá es que la ayuda vendrá acompañada de medidas para la inserción social de los perceptores, entre ellas para su entrada al "mercado de trabajo".

También se sabe de esta ayuda que buscará garantizar un umbral mínimo de ingresos a las familias que no lleguen a ese suelo. Este jueves, Iglesias explicaba que parte de los beneficiarios serán personas que ingresan muy poco dinero mediante la economía sumergida. "Hay gente a la que no le llegan las ayudas de los ERTE, que no tiene prestación por desempleo, que hasta ahora estaba viviendo de poner copas sin contrato, o de arreglarle el ordenador a un vecino, y que ahora como están confinados no tienen manera de hacer que entre ni un euro a su familia", ejemplificó.