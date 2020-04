Salut defiende el nuevo recuento de muertos por Covid-19 en Cataluña por "transparencia" con la ciudadanía

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reiterado este jueves en rueda de prensa que la ampliación de los datos de víctimas mortales de Covid-19 en Cataluña a raíz de la inclusión de datos facilitados por las funerarias ha sido una decisión personal de la Generalitat y no se deriva de ninguna demanda del Ministerio de Sanidad.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha defendido este jueves el modelo de recuento estatal, que solo contempla las defunciones en positivos confirmados porque las que han registrado las funerarias o las residencias "no cuentan con la seguridad de que existiera un diagnóstico previo o no del virus y de si este ha sido la causa del deceso o no".

Vergés ha justificado este cambio de criterio para ser "más transparentes" con la ciudadanía y ha argumentado que, en cualquier caso, esta nueva cifra "se aproxima mucho más" a la realidad que las que teníamos hasta ahora". Con este nuevo recuento, los fallecidos por la pandemia ascienden a 7.097 en Cataluña.

La cifra incluye los certificados de defunción diarios gestionados por las funerarias de víctimas confirmadas o posibles de Covid-19.

Tras las críticas vertidas contra la gestión de la pandemia en las residencias de mayores catalanas, la consellera ha anunciado un plan de acción en geriátricos elaborados por su departamento que encabeza la localización de 26 espacios en todo el territorio catalán, ninguno de ellos geriátricos, con 1.044 plazas libres disponibles "para reubicar cuando sea necesario a pacientes internos con o sin el virus".

Vergés ha confirmado la contratación de 162 profesionales de la geriatría para reforzar las plantillas de 54 residencias y ha remarcado que en 604 de las 1073 residencias de Cataluña hay al menos un caso confirmado de coronavirus entre un colectivo de internos (35.738) de alta vulnerabilidad, con una edad media de 84 años, y con diferentes grados de dependencia en el 90% del total.

27.000 test en residencias en las próximas semanas

Dentro de este plan de choque, la consellera ha destacado que en las residencias se han realizado ya más de 10.000 pruebas PCR que han permitido a Salut 'tomar decisiones en base a los resultados" arrojados. La prioridad de la Generalitat es realizar 27.238 pruebas más, en su mayoría PCR, "durante las próximas semanas" que permitan cubrir la totalidad de las residencias antes del 8 de mayo, tanto a internos como a profesionales.

La Marea Blanca de Cataluña y la Coordinadora de Residencias 5+1 han denunciado que la cifra de ancianos muertos en estos centros por el virus es superior a la de 1.810 que aporta el Govern

Preguntada por las más de 500 muertes registradas en domicilios catalanes en lo que llevamos de crisis sanitaria y si estas se han podido deber al colapso del teléfono de emergencias médicas 061 o a fallos en los protocolos de atención, Vergés ha indicado que "las personas mueren donde toca y donde se decide y, a veces, es inevitable que sea así". En estos momentos, los servicios de atención primaria del Catsalut están "monitorizando" a unos 100.000 pacientes con manifestaciones de Covid-19 confinados en sus domicilios.

Denuncia ante la Fiscalía de La Marea Blanca y la Coordinadora de Residencias

Respecto a los fallecimientos en residencias, las entidades La Marea Blanca de Cataluña y la Coordinadora de Residencias 5+1 han denunciado que la cifra de ancianos muertos en centros de mayores de Cataluña por la pandemia es superior a la de 1.810 que ha dado el Govern.

Según sus cálculos, podrían superar ampliamente los 2.000 al no haberse incluido "a los que han muerto sin tener hecho el test y que son la inmensa mayoría", han explicado este jueves en un comunicado.

El próximo viernes harán llegar una denuncia a la Fiscalía Superior de Cataluña en la que remarcarán todos estos datos.