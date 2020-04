ANPE-Rioja exige que el consejero de Educación "asuma por fin la gestión íntegra de todos los ámbitos de su competencia"

El sindicado considera que Luis Cacho "no ha definido su aplicación local y sigue sin concretar cuestiones de gestión aún pendientes desde el inicio del estado de alarma".

Para ANPE, el consejero del ramo "se ha limitado a apostillar los acuerdos del Ministerio, subrayando la absoluta competencia e independencia de docentes y centros para valorar, evaluar y, en su caso, promocionar a los alumnos".

Sólo ante las preguntas de medios de comunicación "ha abordado otros temas de gran trascendencia, pero sin aportar soluciones inmediatas, alegando que hay que esperar a la evolución de la pandemia", afirma el sindicato.

ANPE lamenta que no se han decidido "ni fechas ni procedimiento para la escolarización, no ha especificado medidas para valorar las horas FCT de FP, no hay planificación para los exámenes de EOI, tampoco existen medidas específicas aún para la ESDIR ni ha declarado que las haya para otras enseñanzas, como educación de adultos y especial o Conservatorios, no ha aclarado ni detallado qué actuaciones va a emprender respecto a la apertura de centros en este julio, remitiéndose en todo momento a las generalidades de su programa 'Escuela abierta', ya anunciado al comienzo de la presente legislatura".

Además, el sindicato considera que "no se están tomando las medidas adecuadas para cubrir la brecha digital: a pesar de que a las 3500 tabletas iniciales se suma la compra de urgencia de otras 1000, habrá que esperar a la próxima semana para comenzar su reparto, y sólo se han entregado a alumnos de Bachillerato y FP las 300 tarjetas SIM proporcionadas por el Ministerio".

"Aunque los centros ya elaboraron la exhaustiva documentación sobre las necesidades de cada alumno, según lo previsto por el Plan de Continuidad Educativa a Distancia de La Rioja del pasado 26 de marzo, sigue declarando hoy el Consejero que se atenderán las necesidades a medida que se produzcan, aunque son conscientes de que hay alumnos que no tienen conexión por problemas económico-sociales o porque se hallan en localidades pequeñas".

Por todo ello, ANPE-Rioja denuncia esta situación "que sufren los alumnos de familias desfavorecidas y aquellos que tiene dificultades o viven en zonas rurales, mayoritariamente atendidos por la escuela pública, y que continúan sin estar adecuadamente atendidos. La realidad es que son los centros y los propios docentes quienes están cubriendo con sus medios particulares estas deficiencias".

A ANPE, como sindicato de docentes, "le preocupa que el consejero afirme que va a rediseñar el currículo escolar, eliminando lo que denomina 'no esencial' y a sustituirlo por lo que posibilita el desarrollo de otras facetas".

"También consideramos inadmisible que, existiendo tantas carencias de recursos humanos y materiales en los centros riojanos, le preocupe tanto y especifique detalladamente la dedicación de recursos para que empresas, agentes, voluntarios y elementos de otros ámbitos externos entren a desarrollar sus actividades en ellos, alegando una imperiosa necesidad de apertura para las comunidades educativas y prolijos beneficios formativos, cuando sólo se trata de actividades complementarias", aseguran desde el sindicato.

ANPE afirma que "ya están suficientemente establecidos objetivos, medios, pedagogía y cauces de renovación que deben aplicarse en educación, que todos ellos atienden el desarrollo humano integral del alumno, de sus capacidades y de la adquisición de habilidades para las que no están dotados naturalmente, y que las comunidades educativas, que agrupan a familias, docentes y otros trabajadores, alumnos y entorno próximo (literal o virtualmente) ya están integrados y cohesionados. Lo que necesitan los centros son recursos para una atención adecuada, no una reinvención en paralelo de qué es la educación".

ANPE-Rioja critica "que tampoco se están contemplando fundamentales cuestiones laborales del profesorado, algunas acuciantes, como determinar las fechas para negociar las plantillas docentes y para resolver el concurso de traslados, o cómo se tramitarán las solicitudes de la carrera profesional docente, que tiene ya un retraso de dos años, y otras cuestiones aplazadas, pero no de menor importancia, como establecer una normativa para las comisiones de servicio o negociar la recuperación de derechos perdidos en los últimos diez años".

A pesar de que la situación de pandemia nos enfrentara hace un mes a un escenario desconocido y extremo, "ya se cuentan con suficientes datos para prever su evolución general y, en todo caso, ya se han hallado procedimientos de gestión válidos que, además, se van perfeccionando. Entendemos la dificultad del reto, valoramos y agradecemos los esfuerzos que está haciendo el personal de la Consejería y sabemos que todas las CCAA se enfrentan a problemas similares, pero queremos que La Rioja salga de esta crisis con la mejor disposición, empezando por los que más lo necesitan. Es por ello que ANPE exige al consejero de Educación que atienda las importantes competencias del sector educativo".