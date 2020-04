El alcalde destaca que el presupuesto es "un paso más" ante la crisis que se avecina y "se mejorará"

En declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento tras un Pleno histórico, al ser "el primero telemático que se celebra en la historia de la administración", Bellido ha señalado que el presupuesto es "una herramienta moldeable y que sufrirá modificaciones en el futuro, pero que permite empezar a trabajar desde el día de hoy en seguir avanzando medidas para paliar la emergencia social, que es lo que tenemos ahora, y la emergencia económica y laboral que vienen de camino".

En este sentido, ha resaltado que "este presupuesto pone en carga más de 20 millones de euros en inversiones, que es una importante herramienta para la reactivación económica, al mover muchos empleos", a la vez que "crece para hacer frente a las nuevas necesidades que hay", de modo que "hay que atender todo lo ordinario, que se hacía todos los años, y además lo extraordinario, con nuestros únicos recursos", ha enfatizado.

Además, ha reiterado "la necesidad expresada por la totalidad de los municipios de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en que se pueda utilizar el superávit, con 22 millones de euros en Córdoba, para todas las políticas que hay que poner en marcha, para que Córdoba siga siendo lo primero y nos recuperemos pronto del golpetazo que nos hemos llevado todos, para las situaciones de familias que pasan hambre y penurias y empresarios y empleados que ven como peligra su puesto de trabajo y su negocio".

"Aunque hoy no se ha podido alcanzar un acuerdo de mínimos en este Pleno, lo que nos separa es mucho menos de lo que nos une", ha aseverado el alcalde, quien ha agregado que "no se ha podido alcanzar ese acuerdo por nuestra parte, pero no porque no estemos de acuerdo en el destino, en las medidas que hay que adoptar, sino porque no estábamos de acuerdo en unos casos de dónde se sacaban los fondos para atender las medida y en otros porque lo que se ha presentado no se podía ni siquiera votar".

No obstante, ha abundado en que están "mucho más de acuerdo en las cosas que queremos hacer, las medida que hay que sacar adelante, que todos somos conscientes de la situación de emergencia por la que pasa la ciudad y en un futuro se podrán adoptar acuerdos de mínimo en ese plan de choque que recogerá muchas de las medida que hoy en el Pleno no se ha podido acordar su financiación".

Entretanto, Bellido ha destacado que "la ciudad cumple con las medidas de confinamiento de forma ejemplar", a la vez que "se ha desatado una enorme ola de solidaridad", poniendo como ejemplo la labor del programa de '#TodosPorCórdoba', que "sigue creciendo día a día en donaciones y también, desgraciadamente, en demandas de usuarios".

Aún con todo, ha dicho que es "consciente de que hay que hacer más y todo lo que se haga desde el gobierno local es poco", a la vez que ha transmitido que "se hace todo lo que humanamente está en nuestra mano, sin que falten horas de dedicación", entre otros aspectos que ha subrayado.