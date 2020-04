Coronavirus.-Los Palacios destina los fondos municipales de todos los eventos cancelados a medidas contra Covid

Así lo ha asegurado el alcalde, Juan Manuel Valle, que ha detallado que la cifra podrá variar según se prolongue el confinamiento y se apliquen por el Gobierno de España medidas restrictivas a los grandes eventos. Ha detallado que algunos de los eventos mas importantes ya cancelados y cuyos presupuestos previstos se destinarán a estos fines han sido la Semana Santa, la Feria Agroganadera y la Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, declarada de Interés Turístico de Andalucía, además de las romerías de El Trobal y Maribáñez.

Valle ha indicado también que hace una semana ya solicitó a la Delegación municipal de Hacienda "una estimación del dinero que no gastará nuestro Ayuntamiento por los eventos y actividades canceladas entre marzo, abril y mayo, por el momento". "Se está haciendo una cuantificación económica de todos los gastos y contratos que se hayan anulado. Ese dinero irá destinado a reforzar el plan de contingencia social que ya se había incrementado con la asignación de los grupos políticos del mes de abril", señala.

El alcalde incide en que "hay una serie de eventos y actos que se han aplazado pero durante los próximos meses se irá viendo si se realizan en función de cómo vayan evolucionando las medidas restrictivas del Gobierno de España".

Recuerda, además, que el Ayuntamiento ya tomó diferentes medidas que han sido publicadas en un bando como la exención del cobro de las tasas y precios públicos a autónomos y comercios minoristas así como aquellos cuyas prestaciones a los ciudadanos no se puedan realizar con motivo del Covid-19. "No se cobran tasas municipales ni precios públicos a los autónomos, comercios y empresas mientras dure el estado de alarma y no se les pueda prestar el servicio correspondiente a dichas tasas. Ni veladores, ni basura, ni mercadillo, ni quioscos, y además devolveremos a los usuarios las cuotas pagadas por talleres de las diferentes delegaciones", detalla.

Por último, subraya que el Ayuntamiento palaciego fue el primero de la provincia que alcanzó el pasado mes de marzo el acuerdo unánime para que todos los grupos políticos renunciaran a las asignaciones del mes de abril. Las referidas cantidades están destinadas a complementar y reforzar la asistencia económica que, desde que se declarara el estado de alarma como consecuencia de la pandemia generada por coronavirus, se vienen prestando a las familias más necesitadas de Los Palacios y Villafranca desde la Delegación de Bienestar Social.