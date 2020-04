El Consell disposa de fins a 4.000 places hoteleres per al personal de Seguretat i Emergències en les tres províncies

Aquesta iniciativa s'estén a professionals d'aquests sectors que, si treballen lluny del seu domicili habitual, necessiten allotjament, i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat que així ho sol·liciten.

Així s'ha decidit aquest dijous en una reunió que, per videoconferència, han mantingut la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el departament de la qual coordina la disponibilitat de les places hoteleres a la Comunitat. En la trobada també han participat els responsables de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i representants de la Conselleria de Sanitat.

En la reunió s'ha analitzat la situació dels professionals dels servicis d'Emergències, així com de policies dels tres cossos (Nacional, Autonòmica i Local) guàrdies civils, bombers i agents de protecció civil perquè, una vegada finalitzats els seus torns de treball en els quals han estat en situacions de major risc per contagi de la Covid-19, puguen allotjar-se en aquests establiments turístics de manera voluntària.

Tal com ha explicat Bravo, se'n va a proporcionar allotjament al personal d'Emergències i Protecció Civil, així com a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en hotels medicalitzats i apartaments "perquè els professionals que es veuen obligats a treballar en situacions de risc, o aquells que donen positiu per Covid-19, disposen de les mesures necessàries per a protegir-se i evitar possibles contagis a les seues famílies".

Per la seua banda, Arcadi España ha ressaltat que "oferir facilitats al personal sanitari, així com al personal d'emergència i seguretat, als quals cal agrair la seua professionalitat i dedicació incansable en aquests moments, és una prioritat per al Govern valencià i, des de la Generalitat, anem a seguir treballant per a cuidar a tots els professionals que ens cuiden i protegeixen en aquesta crisi sanitària", ha dit.