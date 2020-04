Els centres d'El Corte Inglés de València i Alacant obriran aquest diumenge

En el cas de València, a més, l'obertura en diumenge permet no acumular dos festius consecutius, ja que el dilluns 20, dia de Sant Vicent Ferrer, el comerç de la ciutat romandrà tancat. La mateixa situació es produirà a Alacant el dijous 23, festivitat local de la Santa Faç.

Tant el diumenge 19 d'abril com els dos festius locals de la setmana següent a València i Alacant, El Corte Inglés manté el servici de recollida de les comandes realitzades a través de Clic&Car en els seus centres de la Comunitat Valenciana. La companyia pretén així agilitzar les compres dels clients i evitar o minimitzar les esperes, amb la finalitat de que les persones puguen romandre el menor temps possible fora de les seues llars.

El servici de Clic&Car permet la compra online i la recollida de la comanda en l'aparcament del centre comercial triat pel client. Aquest servici dona la possibilitat als ciutadans de no trencar el seu aïllament, ja que la recollida de la comanda es realitza des del propi vehicle, sense necessitat d'eixir. Aquest diumenge 19 d'abril i festius successius, el Clic&Car estarà operatiu en els centres de Castelló, València, Alacant i Elx.

Juntament amb la venda online i telefònica d'alimentació i productes de primera necessitat, s'ha reforçat el servici d'Entrega en el Dia per a tot tipus d'articles representats en la Web d'El Corte Inglés, entre els quals cal destacar els d'electrònica (ordinadors, tablets, telèfons mòbils i televisors) i xicotets electrodomèstics (batedores, microones, assecadors, maquinetes d'afaitar i per a tallar el pèl), però també productes per a la llar (llençols, tovalloles o vaixelles), esport i moda. L'enviament és gratuït a partir de 20 euros.

Durant aquest període, els centres comercials d'El Corte Inglés mantenen obertes les seues àrees d'alimentació i productes de primera necessitat, prioritzant l'atenció a les persones majors i al personal sanitari. S'han extremat les mesures de protecció tant per a empleats com a clients i, juntament amb el servici Clic&Car, s'ha reforçat al màxim l'entrega a domicili.

Per la seua banda, els centres SuperCor de la Comunitat tenen diferents horaris aquest diumenge 19 i així, en la província de València obrin de 9 a 15 hores els de Port Sagunt i Heron City (Paterna), mentre que en la província d'Alacant obrin de 9 a 21 hores els SuperCor de Xàbia, el Campello, Via Parc, Cabo Huertas, Gran Via i Oriola Costa. A Castelló estarà obert també el SuperCor Express, com la resta dels SuperCor Expréss de la regió, ja que aquest format obri tots els dies de 9 a 21 hores.