Denunciados tres pasajeros en Ibiza por no justificar el motivo de su vuelo y no ser residentes en la isla

20M EP

La Guardia Civil impidió este miércoles la entrada en Ibiza a tres pasajeros, dos mujeres y un hombre, de un vuelo procedente de Madrid por no ser residentes en la isla, no presentar justificante de trabajo y no acreditar el motivo de su viaje.