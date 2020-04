Alertan de una estafa a clientes de Endesa que llega por correo electrónico y por WhatsApp

Los Mossos d'Esquadra y la compañía Endesa han alertado este jueves de una estafa en la que se suplanta el nombre de la compañía en correos electrónicos y WhatsApp que se envían a clientes para advertir de un error en el cobro y se solicitan los datos personales y de la tarjeta de crédito.

En un comunicado, los Mossos han destacado que Endesa y el área de investigación criminal de la policía catalana están trabajando conjuntamente para alertar y proteger al usuario y evitar que los ciberdelincuentes encuentren a víctimas de esta estafa.

De hecho, en la nota se subraya que Endesa nunca pide datos sensibles a sus clientes mediante correo electrónico o mensajes de WhatsApp y que aconseja extremar las precauciones durante el estado de alarma provocado por el coronavirus, para evitar ser víctimas de una estafa por parte de ciberdelincuentes.

En este caso, la estafa consiste en que el cliente recibe un correo electrónico, o en ocasiones un mensaje de WhatsApp, en que se utiliza el logo de la compañía y se le informa de un error en el cobro, de la necesidad de que pague una factura atrasada o le avisa de una incidencia técnica.

Los ciberdelincuentes piden entonces al usuario que abra un enlace adjunto, que introduce un virus malicioso en el dispositivo, y le piden datos personales y de su tarjeta de crédito.

Según los Mossos, Endesa ya trabajaba con la policía catalana en otros casos de fraude en que los estafadores que suplantan la identidad de la compañía, como los de los falsos comerciales o revisores de luz y gas, que aprovechan para robar en domicilios.

Para evitar ser víctima de este ciberdelito, Endesa ha recomendado a los ciudadanos que reciban algún tipo de comunicación sospechosa que se pongan en contacto con la compañía y ha insistido en que nunca pide datos de domiciliación bancaria o de tarjetas de crédito a través de enlaces a páginas web.

Por su parte, los Mossos recomiendan leer con atención los mensajes, no abrir y eliminar directamente los que son de origen desconocido, no abrir ningún enlace ni descargar archivos si no se conoce su procedencia y no facilitar ningún tipo de información personal.