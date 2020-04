Coronavirus.-Espadas busca acuerdos, PP y Cs piden un pacto y Vox propone entregar ayudas de grupos

Durante el pleno extraordinario y telemático, en el que todas las formaciones han iniciado sus discurso mostrando su apoyo a la ciudadanía ante el Covid-19, Espadas ha subrayado que se han de tomar decisiones sobre el presupuesto actual y el próximo, que habrá de centrarse en recuperar la economía, incentivar el empleo y atender las necesidades sociales. El regidor llevará a cabo una reunión en los próximos días con los grupos para que se conozca el escenario presente, con caída importante de ingresos municipales y la necesidad de posponer determinadas decisiones en pro de otras más urgentes.

Ante ello, llama a "trabajar juntos dejando al lado los protagonismos personales y centrarnos en que salga beneficiada" la ciudad, convirtiendo Sevilla en "ejemplo de consenso y de acuerdo político". Menciona las propuestas "constructivas" presentadas por Cs y Adelante ante la crisis y critica los "modos" del PP, que no las presenta de "un modo coherente". "Las que sean serias y rigurosas se debatirán y las podremos aplicar", sentencia.

"Me coordino cada día con la Junta y el Estado y solo puedo hablar de lealtad y cooperación, porque quien gobierna solo tiene tiempo para atender problemas y necesidades no para discutir ni para hacer oposición entre unos y otros. Puedo entender la posición política y legítima crítica, pero yo ahora no tengo tiempo para eso, sino para atender a los sevillanos. Cuenten con mi mano tendida", ha dicho. Espadas insiste en que no entrará en la "provocación", ni en la que asegura que se le hace en las redes sociales desde un partido político para "sacar rédito de la cuestión", algo que califica como "un enorme error político, pero también humano y personal".

Ante la "dureza" de los datos, ha puesto en valor el trabajo municipal realizado para "dar tranquilidad" a 17.000 familias sevillanas con ayuda alimentaria, atender a 630 personas sin hogar en espacios habilitados para ello o el mantenimiento de la ayuda a domicilio a las personas más vulnerables, todo ello "de forma paralela al trabajo con cada sector para analizar el impacto" de la crisis.

PP: "NO QUEREMOS MEDALLAS, SINO ARRIMAR EL HOMBRO"

Al hilo de ello, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, considera que este pleno es una "oportunidad perdida" para aprobar medidas ante la crisis producida por el coronavirus y ha ofrecido al alcalde un "pacto de ciudad, por la reactivación de la economía, por el rescate social y por las medidas necesarias para la protección de la población ante el coronavirus". Así, afirma que ofrecerá "todo el apoyo en lo relativo a salir adelante" y pide que se cuente con la oposición para "planificar" las actuaciones.

Critica la "posición unilateral" de Espadas para abordar toda la gestión, subrayando que "no queremos medallas, sino arrimar el hombro", y ha lamentado los "ataques personales" a concejales del PP, considerando que Espadas "no es el alcalde más capaz a la hora de construir consensos porque se han hecho ataques a cada propuesta o apreciación que ha hecho el PP estos días".

Por último, Pérez pone en valor la propuesta del PP de "plan de rescate" con 12 millones para autonómos y pymes, siete millones para elementos de primera necesidad de la población y adquisición de material de protección.

CS PIDE SER "EJEMPLO DE POLÍTICA SOCIAL" Y ANTE AUTÓNOMOS Y PYMES

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, tras valorar que en mayo haya pleno ordinario, ha llamado a la responsabilidad de todos los grupos para que "antepongan los intereses de la ciudad a los de los propios partidos" y ha dejado claro que "cada grupo es responsable de sus actos". "Cs estará en el acuerdo y en la unión, como reclamamos desde principios del mandato", añade, defendiendo un pacto por Sevilla.

Así, tiende la mano centrándose en la necesidad de hacer modificaciones para desarrollar medidas que minimicen los efectos del Covid-19 en las familias, trabajando en el presupuesto para 2021; concentrar esfuerzos en que Sevilla sea "ejemplo en política social y ayudas a autónomos y pymes" y "abanderar" las peticiones a Estado para implementar las medidas. "Vienen tiempos difíciles y hay que tomárselo en serio, proponer medidas y tomar decisiones. Unámonos y demos ejemplo", sentencia.

De su lado, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, ha centrado su discurso en dar el "sentido pésame" a familiares y amigos de los fallecidos, lanzar un mensaje de ánimo a las personas hospitalizadas y dar las "gracias más sinceras" a todos los trabajadores que "hacen que la sostenibilidad de la vida sea posible en este tiempo tan difícil de crisis". Además, ha puesto en valor a quienes se están organizando en los barrios y a la ciudadanía que "demuestra su fuerzas y responsabilidad en estos momentos, especialmente a los niños".

VOX PIDE QUE AYUDAS DE ENTIDADES SEAN PARA ACCIONES CONTRA COVID

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha lamentado que su formación no ha podido traer propuestas a este pleno, que sí llevarán al ordinario de mayo, apostando por "volcar todos los recursos con medidas urgentes de reasignación de recursos públicos".

Así, plantea que el Ayuntamiento ordene la suspensión de la ejecución presupuestaria de cualquier ayuda a sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones o fundaciones privadas que no tengan por objeto directo el coronavirus o la creación de empleo, "transfiriéndolo a las que sí estén en ambas causas". También, propone que los grupos puedan entregar íntegra o parcialmente la dotación económica que reciben, "siempre que no se perjudique el empleo". "Hay que garantizar la vida y libertad de los españoles con todos los medios y, entre ellos, servirse de estos bienes" recalca.