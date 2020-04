Las comunidades se desmarcan del plan de Educación: Madrid, Murcia y País Vasco no aplicarán el acuerdo

El plan del Gobierno central para regular la finalización del curso escolar se tambalea. Parece que el consenso que la ministra del ramo, Isabel Celaá, creía haber alcanzado este miércoles con los consejeros de las comunidades en la conferencia sectorial no ha sido tal. Varias autonomías, como Madrid, Murcia o País Vasco, han rechazado el acuerdo propuesto por el Ejecutivo.

Respecto al plan de Gobierno, la ministra explicó este miércoles que la promoción de curso será la norma, sin que eso signifique que se vaya a dar un aprobado general porque "sería injusto". En este sentido, insistió en que la repetición será una "medida excepcional" y que "ningún estudiante perderá el curso" por la Covid-19.

Madrid rechaza el acuerdo

La Comunidad de Madrid se ha perfilado como una de las más beligerantes con el Gobierno central en materia educativa y ha mostrado su oposición frontal a la propuesta de Celaá, al considerar que puede dar lugar a "la tentación" de un aprobado general por parte de alguna comunidad autónoma y generar desigualdades. Asimismo, ha expresado sus reservas sobre la obtención de las titulaciones.

El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, ha acusado al Ejecutivo de dejación por no determinar con cuántos suspensos se repite y por mandar a los estudiantes, con este plan, un mensaje que desincentiva el esfuerzo. "No se puede dejar al albur de cada comunidad, porque se trata de una competencia estatal, que debe ser ejercida por el Ministerio de Educación", ha afirmado en Onda Madrid.

Por otro lado, la Comunidad rechaza que la tercera evaluación tenga "solo carácter diagnóstico". "Debe tener carácter académico, aunque dicho proceso de evaluación tenga en cuenta la excepcional situación", plantea el Gobierno autonómico en un comunicado.

Murcia: "No nos adherimos a este acuerdo"

En una línea similar a la de Madrid se ha expresado la Región de Murcia, que tampoco se adherirá al acuerdo. La consejera de Educación de la comunidad, Esperanza Moreno, ha manifestado su desaprobación al plan, debido a la falta de legislación sobre "promoción y titulación".

"No nos adherimos a este acuerdo, no lo ratificamos. Le dirigí varias veces una pregunta directa a la ministra : si iba a legislar en materia de promoción y de titulación, para saber claramente las reglas del juego", ha matizado este jueves Moreno, que ha reprochado al Ministerio que no han recibido ninguna respuesta al respecto.

En esta línea, ha instado al departamento de Celaá a "ejercer sus competencias" y dotar a las comunidades de la información necesaria para evitar desigualdades entre autonomías. Asimismo, ha asegurado que en la Región no van a dejar "sin directrices a los docentes" y que las están perfilando para que las reciban en las próximas horas.

Euskadi: "Tenemos nuestras competencias"

Euskadi también se baja del acuerdo entre comunidades, según recoge el diario El País, al considerar que disponen de sus propias competencias y no debe ser el Gobierno central quien determine los criterios para pasar de curso o conceder titulaciones. La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, explicó este miércoles que están "ultimando su plan para el final del curso escolar", en el que llevan "ya tiempo trabajando".

🔹No habrá aprobado general. Nadie perderá el curso por el Covid19, pero el profesorado decidirá qué alumnado no promociona. Como siempre.



Próximamente trasladaremos a la comunidad educativa nuestras decisiones. Gracias una vez más a nuestro profesorado por su gran esfuerzo 👏🏼 pic.twitter.com/zgca8MJtlf — Cristina Uriarte (@c_uriartetoledo) April 15, 2020

"En Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo", dijo Uriarte, que detalló que contemplan distintos escenarios, incluido que, "bajo criterios de salud, se pudiera retornar a la docencia presencial".

Reticencias en Andalucía

Más allá del rechazo total de estas comunidades, otras han expresado sus dudas. El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha recalcado que la Junta rechaza "de plano" el aprobado general para este curso al considerar que sería injusto y un menosprecio al esfuerzo de docentes y alumnos, y ha apostado por evaluar con flexibilidad, pero también con rigurosidad.

El titular de Educación ha explicado que en la Conferencia Sectorial se debatió un documento "compartido" en un alto porcentaje de su contenido por casi todas las comunidades, pese a lo que el Gobierno andaluz ha pedido al Ministerio que detalle ciertos puntos relacionados con la promoción y titulación del alumnado.