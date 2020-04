Coronavirus.- El confinament dispara la venda de tints per al pèl de Mercadona

La cadena de supermercats ha passat de vendre 11 unitats per botiga al dia, a vendre 25 unitats per botiga al dia; al mateix temps que nous 'caps' (clients) contacten amb la companyia, a través de les seues xarxes socials o el telèfon gratuït d'atenció al client, per a resoldre els seus dubtes sobre com usar-ho.

En aquesta conjuntura, Laboratoris Neocos, proveïdor totaler encarregat d'elaborar la gamma de tints per al pèl disponible en Mercadona, ha accelerat l'engegada de la seua nova línia de producció i ha incrementat la seua plantilla per a garantir el subministrament d'aquests productes, elaborats en la seua fàbrica d'Algemesí (València).

La gamma de tints per al pèl està formada per diferents productes, entre ells, Coloració Permanent amb Amoniaco amb Cobertura 100% Canes que Enfosqueix o Aclareix de 2 a 3 tons. Aquesta línia de productes, disponible en tota la cadena des de mitjan 2014, ha anat evolucionant per a adaptar-se a les necessitats del client, i actualment en algunes de les seues botigues s'ha incorporat un nou kit amb un Sérum Protector per a aplicar abans del tint.

A més, fruit de la col·laboració amb el proveïdor totaler i de captar amb "El Cap", en aquest nou kit el sobre Post Condicionador s'ha transformat en un envàs amb un tap que el client puga obrir amb les mans mullades, i s'ha augmentat alhora la quantitat del mateix.