March traslada a los sindicatos que se mantendrán las más de 1.000 plazas de las oposiciones pospuestas a 2021

En la reunión, March se ha comprometido con los sindicatos a continuar trabajando en la bajada de la tasa de interinidad docente de Baleares y convocar oposiciones durante toda la legislatura. La Conselleria pretende "consensuar una serie de medidas con los agentes sociales para dar la máxima estabilidad al profesorado tanto a nivel de oposiciones como de interinos", según ha explicado en una nota de prensa.

En cuanto a las oposiciones de 2020, el Gobierno estatal transmitió en la reunión con las autonomías que apoyaría esta reserva de plazas, y los servicios jurídicos propios de la Conselleria estiman que no habrá dificultad para hacerlo.

La Federación de Enseñanza de CCOO en Baleares ha comentado al respecto que el aplazamiento de las oposiciones "es una decisión de fuerza mayor" necesaria "para asegurar la salud tanto de opositores como de los miembros del tribunal". A pesar de ello, reivindican que se mantenga el compromiso de seguir convocando plazas para aumentar la tasa de estabilidad.

EVALUACIÓN DE ALUMNOS

Otro de los temas tratados en la reunión de la Mesa han sido las instrucciones para evaluar el aprendizaje del alumnado de primaria, secundaria, bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas Superiores y de Centros de educación para personas adultas (CEPA) de Baleares para el curso 2019-20, que se ha visto alterado por la crisis sanitaria.

La reunión ha servido también para resolver dudas y hacer aclaraciones respecto a estas instrucciones. La FE-CCOO ha pedido que si se lleva a cabo un plan de acompañamiento escolar en el mes de julio "se deben respetar las medidas de protección para la salud", "no debe ser obligatorio para los docentes y no puede suponer un alargamiento del periodo lectivo".

El sindicato también ha transmitido la "preocupación de los docentes por los alumnos de 2º de Bachillerato y las dificultades que se tienen para atender las necesidades de los alumnos NESE", solicitando reforzar la coordinación entre tutores y departamento de orientación; y en cuanto a la FP, ha expresado que "siempre y cuando la situación sanitaria lo permita y los sectores de actividad estén abiertos, se deben potenciar las prácticas en empresa, ya que es una de las esencias de la FP".

Desde CCOO, asimismo, han defendido que las medidas acordadas no suponen "un aprobado general" sino que "se habilitarán mecanismos para la recuperación de aquellas materias no superadas o pendientes de cursos anteriores". Finalmente, han expresado su preocupación por la organización del próximo curso, y han reivindicado que la salida de la crisis "debe ser con un refuerzo del sistema público y no con recortes".