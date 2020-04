Hacienda de Gipuzkoa advierte de que no va haber "recursos para todos" y habrá que "priorizar" en ayudas

Larrañaga ha comparecido este jueves en la comisión de Instituciones, Gobierno y Reglamento del Parlamento foral guipuzcoano para detallar a los grupos junteros las medidas ya anunciadas, "de gran importancia", adoptadas desde su departamento frente a la crisis sanitaria por el Covid-19, como el aplazamiento automático hasta un límite de 300.000 euros, sin garantías, y con un plazo de devolución de 24 meses para autónomos y empresas.

El diputado foral ha reconocido que la actual situación conllevará una disminución de ingresos para las arcas forales, un contexto en el que se deben "blindar" los servicios sociales y pensar en que cuando se vuelva a la normalidad "muchos colectivos van a tener que tener un apoyo especial", puesto que "de lo contrario caerán".

Además, ha advertido de que "no vamos a tener recursos para todos, habrá qué priorizar", lo cual "es muy difícil". "Todas estas medidas tienen que ser lo más amplias para la sociedad y tenemos que ser capaces de sostenerlas en el tiempo, tanto como sea posible, para ello es fundamental que aquellos que acudan a los mecanismos de ayuda sean los que realmente lo necesitan y no el por si acaso", ha incidido, para insistir en que "tenemos que aguantar en el tiempo y hacer una previsión para poder aguantar en el tiempo".

Por ello, ha instado a todos los colectivos a que de manera previa se beneficien de "las fuentes naturales de liquidez", y ha citado Ertes, fondos ICO y líneas de financiación del Gobierno Vasco con Elkargi, para que una vez "aprovechadas estas medidas si necesitan una última ayuda" recurran a la Diputación.

Larrañaga ha señalado que, en estos momentos, hay que tomar decisiones "muy rápido", porque "el corto tiempo es una hora y el largo plazo dos días". En todo caso, ha señalado que habrá qué ver el impacto que esta crisis tiene en cada empresa, porque "no afecta igual" y así "grandes y pequeñas empresas así como autónomos nos han dicho que pueden pagar", rechazando al aplazamiento de las obligaciones tributarias, porque "entienden que deben pagar.

"Esto te da cierta esperanza en la sociedad aunque luego vemos también otro tipo de actuaciones, hay que poner mecanismos de colaboración y solidaridad, y abogar por ellos", ha señalado.

El diputado foral también ha destacado que la Diputación ha realizado "un esfuerzo importante en los últimos años por salvaguardar nuestra solvencia, para cuando cambiara el viento y ha cambiado". "Es importante actuar rápido, tener cintura, afortunadamente tenemos buena solvencia y hay que maximizar nuestras capacidades para proteger en general el bienestar social", ha reiterado.

Además, ha opinado que "cuando termine el estado de alarma será cuando empiece a correr el tiempo y comenzará una nueva fase". En cuanto a los fraccionamientos automáticos, ha señalado que, por el momento no hay demanda. "No ha llegado todavía el momento de ese último recurso", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que "es muy difícil hacer estimaciones" del impacto de esta medida, porque "no sabemos cómo van a salir algunas empresas".

En todo caso, ha señalado que "no es una condonación" de deuda tributaria, un mecanismo que aún desconoce si habrá que utilizar, sino que se trata de dar "facilidades", y los aplazamientos se compensarán cuando hagan la declaración el próximo año, en el que "su liquidación el si han estado parados tampoco será la misma". "Se trata de anticipar algo que luego en el cómputo del año no van a tener, es una facilidad para adecuarnos antes a la situación que puedan tener, les financiamos la situación que puedan tener", ha apuntado.

GRUPOS

La portavoz socialista en las Juntas, Susana García Chueca, ha defendido que en la actual coyuntura se requiere "tener voluntad de acuerdo" y así ha sostenido que los socialistas serán "muy leales" en el Gobierno foral en esta situación.

Por su parte, la portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, ha apostado por la "buena voluntad" de los partidos políticos para afrontar esta situación y ha reiterado la apuesta de su grupo por "lo público".

El portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha opinado que "no nos podemos quedar quietos", porque "la situación requiere salir de nuestra zona de confort" y hay que "activar la priorización", ya que "no va a ser posible repartir para todos, no hay, ni aunque subamos los tipos a la luna, no va haber actividad laboral".

Desde Elkarrekin Podemos, la juntera Arantza González, ha abogado por "hacer una reflexión profunda sobre qué se quiere cuidar y proteger y cómo se va a hacer" y ha destacado que para su grupo "la máxima es que a cada cual según sus capacidades y sus necesidades".

Finalmente, el portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, también ha abogado por la consecución de acuerdos para "adaptar" los presupuestos forales al escenario actual, con una crisis económica que "va a ser muy grande", para "centrar nuestros esfuerzos en los más afectados", porque "algunos sectores van a necesitar más ayuda".

Al respecto, ha defendido que "los que más tienen que aportar más, ahora también", y ha demandado tomar medidas para que "las políticas sociales no se vean afectadas y se ofrezan servicios públicos de calidad". También ha reclamado ayudas especiales y "bien organizadas" para los pequeños negocios. "En una situación de excepción hay que adoptar medidas excepcionales", ha apuntado.